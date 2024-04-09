Серик Жумангарин встретился с жителями района Актюбинской области, где затопило 340 домов

Вице-премьер Серик Жумангарин встретился с жителями наиболее пострадавшего от паводков Уилского района Актюбинской области. Там затопило 340 домов, в настоящее время под водой остаются еще 49, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Жители наиболее пострадавших поселков находятся в трех эвакуационных пунктах в селе Уил.

"Вице-премьер осмотрел состояние эвакуационных пунктов и выслушал вопросы пребывающих людей. Больше всего их интересовали вопросы механизма возмещения средств за пострадавшее жилье, его справедливой оценки, возможности построить свое жилье самостоятельно либо получить денежную компенсацию.



Серик Жумангарин обещал на уровне правительства рассмотреть все предложенные варианты", - говорится в сообщении.

Жители населенных пунктов Екпетал на 48 домов и Жанабас на 19 домов, которые полностью затопило во время паводков, выразили готовность переехать в районный центр Уил навсегда, если им там построят дома.



Серик Жумангарин поручил акиму района Аскару Казыбаеву обговорить с жителями этих и других пострадавших населенных пунктов все детали и возможности переезда.



Также вице-премьер осмотрел поврежденный мост через реку Уил и на месте обсудил со специалистами КазДорНИИ возможности скорейшего начала восстановительных работ.