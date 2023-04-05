Серик Сапиев получил новую должность

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев стал председателем Президиума Казахстанского союза спортсменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

"Работа союза трансформируется на новые уровни. Принятие решений требует подключение функциональной группы и опыта самых разных специалистов и экспертов спортивной и иных отраслей. Спорт давно перестал быть спецификой силы и реакции, это давно уже борьба методологии, науки и психологии. Для комплексного решения современных задач, анализа проблематики и своевременности мер, Союзом принято решение сформировать Президиум, где будут подниматься все актуальные вопросы для коллегиального разрешения", - говорится в сообщении.

Напомним, Сапиев стал олимпийским чемпионом по боксу в 2012 году в Лондоне. Также он является двукратным чемпионом мира (2005, 2007) и двукратным чемпионом Азии (2007, 2009), заслуженным мастером спорта Республики Казахстан и обладателем Кубка Вэла Баркера 2012 года.