"Сергек" ошибочно фиксировала нарушения из-за смены часового пояса

Автовладелец из Усть-Каменогорска пожаловался в соцсетях на необоснованный штраф, который ему пришёл 1 марта после перехода регионов Казахстана на единый часовой пояс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Устинка LIVE".

Камера "Сергек" зафиксировала превышение скорости на 20 км/ч., когда мужчина в 7:23 утра проезжал участок дороги с ограничением скоростного режима 40 км/ч в период с 8.00 до 18.00. Он получил сообщение о штрафе в размере 18 тысяч тенге.

В департаменте полиции ВКО пояснили, что из-за технических работ по смене часового пояса ошибочно зафиксированы нарушения скоростного режима в Усть-Каменогорске.

"После проведения корректировок указанные административные правонарушения будут отменены в автоматическом режиме", — сообщили в ДП.



