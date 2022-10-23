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  • Серебро и бронзу завоевали казахстанские шахматистки в Италии
Казахстанская федерация шахмат Сегодня, 18:16
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Фото: Казахстанская федерация шахмат

Серебро и бронзу завоевали казахстанские шахматистки в Италии

Серебряную медаль принесла стране Асель Серикбай, бронзовую — Меруерт Камалиденова.

В итальянской Сардинии на чемпионате мира среди юниоров до 20 лет казахстанская сборная завоевала две медали, передаёт BaigeNews.kz
 
Как сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации шахмат, в борьбе за медали среди сильнейших шахматистов мира серебро Казахстану принесла Асель Серикбай,  бронзовую медаль завоевала Меруерт Камалиденова. Представители Азербайджана Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли забрали золотую медаль Чемпионата. 

В десятку лучших вошла Лия Курмангалиева, заняв шестое место.

Стоит отметить, что в последнем туре Лия играла с чемпионкой Говхар Бейдуллаевой и одержала достойную победу. 

Среди нескольких спортсменов, набравших восемь очков из 11 возможных, была борьба за места с третьего по шестое, по дополнительным показателям – коэффициенту Бухгольца – Лия удостоилась шестого места.

Отметим, возрастная категория юниоров до 20 лет считается одной из самых престижных.

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#шахматы
BaigeNews.kz
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