Серебро и бронзу завоевали казахстанские шахматистки в Италии

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Серебряную медаль принесла стране Асель Серикбай, бронзовую — Меруерт Камалиденова.

В итальянской Сардинии на чемпионате мира среди юниоров до 20 лет казахстанская сборная завоевала две медали, передаёт BaigeNews.kz.



Как сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации шахмат, в борьбе за медали среди сильнейших шахматистов мира серебро Казахстану принесла Асель Серикбай, бронзовую медаль завоевала Меруерт Камалиденова. Представители Азербайджана Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли забрали золотую медаль Чемпионата.

В десятку лучших вошла Лия Курмангалиева, заняв шестое место.

Стоит отметить, что в последнем туре Лия играла с чемпионкой Говхар Бейдуллаевой и одержала достойную победу.

Среди нескольких спортсменов, набравших восемь очков из 11 возможных, была борьба за места с третьего по шестое, по дополнительным показателям – коэффициенту Бухгольца – Лия удостоилась шестого места.

Отметим, возрастная категория юниоров до 20 лет считается одной из самых престижных.