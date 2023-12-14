"Серая" пшеница из России в Казахстан завозится вагонами и машинами – фермеры

Казахстанские фермеры не могут сбыть почти 5,5 млн тонн пшеницы. Это так называемое неклассное зерно, полученное из-за непогоды. Усугубляет ситуацию, поток "серого" зерна из России, говорят аграрии. Более того, они до сих пор не получили субсидии за прошлый год. Правительство все еще не выплатило им порядка 150 млрд тенге, передает BaigeNews.kz.

По словам агрария из Акмолинской области Нурбая Джусупова, в этом году фермеры оказались в сложной ситуации. Они не могут реализовать полученный урожай и оплачивать взятые на себя обязательства.

"Никто не покупает зерно, оно мертвым грузом лежит на элеваторах. Тоннами лежит, не смогли продать. Я пораньше выехал на угонку, 25-30 тонн до дождей успел скосить. (…) Многие привезли зерно на элеваторы с большим трудом, погода была дождливая, когда просвет был, очередь была ужасная на элеваторах, люди стояли не часами, а днями, ночами в этой очереди", - говорит фермер.

Элеваторы, продолжает он, не справлялись с потоком машин и приемкой, из-за чего и образовался затор. В этом году, утверждает он, их своевременно не предупредили о грядущих осадках.

Продкорпорация объявила, что закупит зерно 5 класса по 70 тысяч за тонну. Но аграриии сомневаются, что зерно закупят по такой стоимости.

"Даже продкорпорация выставила цену 70 тысяч тенге, это просто на бумаге, никто не берет (за эту цену—прим.автора) 42-44 тысячи даже, я слышал, за тонну просят. Просто остро стоит вопрос реализации, весь канал забивает пшеница из России. Стоит вопрос оплаты рабочих, люди уже не соглашаются работать за прежнюю зарплату", - сетует глава крестьянского хозяйства.

Фермеры утверждают, зерно из России продолжает попадать в страну, несмотря на действующее ограничение. В августе власти Казахстана продлили запрет на импорт из соседней республики до 10 апреля 2024 года.

"Сбыта нет совсем, так как из России большой поток зерна идёт, мы не можем ничего реализовать. То, что я знаю, не только вагонами идут, машинами завозят. Сами знаете, все покупается у нас, везде коррупция. Если государство закроет границы, разработает программу для сельхозтоваропроизводителей, это совсем другое. Чтобы был только свой рынок, иначе никак, мы в этой ситуации не выживем. Нам нужно, чтобы государство обратило на нас внимание. Нужна реформа, новая программа", - отмечает фермер.

Сельхозпроизводители предлагают правительству рассмотреть возможность выдачи им долгосрочных кредитов, чтобы они смогли построить зерносклады и закупить необходимую технику.

Депутат мажилиса Серик Егизбаев отмечает, климатические условия этого года действительно беспрецедентные. Проблемы начались еще весной, а после засушливым выдалось и лето. Но это оказалось не самой худшей проблемой.

"У нас большой недобор от прогнозного урожая зерновых в целом, и ориентировочно на сегодня зерно, предполагается, будет порядка 15 млн тонн, из них более 30% так называемое неклассное зерно. У нас хороший продовольственный класс пшеницы - это 1, 2, 3 классы. Даже 4 % - там качество ниже. Это идет уже практически на корма и на другие технические цели. Вот у нас пшеница 5 и ниже класса - более 30%, если точнее, порядка 5,5 млн тонн", - отмечает парламентарий.

По его словам, правительство договорилось об экспорте 200 тысячи тонн зерна в Китай. Однако это не поможет фермерам. Представитель законодательного органа предлагает властям страны выкупить половину неклассного урожая. В противном случае люди могут просто обанкротиться, тогда ситуация будет катастрофическая.

"Люди вложились, а свои деньги получить не могут. Это одна из главных проблем. Вторая проблема – подготовка к следующему году. Опять же, из этого объема зерна мы засыпаем семенной фонд. Нам порядка 2 млн тонн нужно. Но опять же, качество. Сейчас бегом все засыпается, под сомнением многих экспертов, в том числе и у депутатов, качество засыпаемого зерна, используемого на семена. По объему можем отчитаться, а завтра когда весна придёт? Без хорошего семени не будет хорошего племени, есть такая поговорка. Если мы сейчас просто формально засыплем некачественное зерно, то, в принципе, может быть, тогда и сеяться необходимости нет", - уверен Серик Егизбаев.

По словам депутата, правительство все еще не выплатило фермерам больше 150 млрд тенге.

"И мы ставили вопрос выплатить хотя бы эту сумму, но сейчас речь идет о выплатах 90 млрд. Минсельхоз, Минфин отчитываются, что ушли деньги в регионы через местные исполнительные органы, но мы на прямой связи с фермерами, они к нам приходят, до них эти деньги ещё не дошли. Мы разбирались, здесь опять наши бюрократические процедуры, долго идет согласование документов, долго эти деньги уходят, сам этот процесс настолько забюрократизирован, что реально эти деньги наши фермеры могут получить, в лучшем случае, может, к началу следующего года", - опасается мажилисмен.

В свою очередь, в Минсельхозе обещают с 15 декабря начать принимать заявки от поставщиков и закупать зерно через продкорпорацию.