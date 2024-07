Сенсацией завершился бой за титул чемпиона UFC в весе Шавката Рахмонова

В английском Манчестере состоялся главный бой турнира UFC 304, в котором сошлись английский файтер Леон Эдвардс и американец Белал Мухаммад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Эдвардс ставил на кон титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Бой был запланирован на пять раундов и продлился всю дистанцию. В итоге поединок сенсационно закончился в пользу Мухаммада после единогласного решения судей. Таким образом, Белал одержал 24-ю победу в карьере и завоевал чемпионский пояс, а Эдвардс потерпел четвёртое поражение в ММА и потерял титул.

"Touch gloves now if you want."@Leon_EdwardsMMA vs @BullyB170 is NOW‼️#UFC304 pic.twitter.com/PxynK7SNjy