Сенсацией завершился бой за титул чемпиона UFC в весе Шавката Рахмонова
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В английском Манчестере состоялся главный бой турнира UFC 304, в котором сошлись английский файтер Леон Эдвардс и американец Белал Мухаммад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Эдвардс ставил на кон титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Бой был запланирован на пять раундов и продлился всю дистанцию. В итоге поединок сенсационно закончился в пользу Мухаммада после единогласного решения судей. Таким образом, Белал одержал 24-ю победу в карьере и завоевал чемпионский пояс, а Эдвардс потерпел четвёртое поражение в ММА и потерял титул.
"Touch gloves now if you want."@Leon_EdwardsMMA vs @BullyB170 is NOW‼️#UFC304 pic.twitter.com/PxynK7SNjy— UFC (@ufc) July 28, 2024
10 IN A ROW FOR @BullyB170 🚨— UFC (@ufc) July 28, 2024
Belal Muhammad in the new KING 🏆#UFC304 pic.twitter.com/4Ne8E7qYfM
Напомним, что в этом же дивизионе выступает непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов, который занимает третью строчку рейтинга. До сегодняшней встречи Леон Эдвардс и Белал Мухаммад называли "Номада" следующим претендентом на титульный поединок.
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