Сенсацией завершился бой за титул чемпиона UFC в весе Шавката Рахмонова

В английском Манчестере состоялся главный бой турнира UFC 304, в котором сошлись английский файтер Леон Эдвардс и американец Белал Мухаммад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Эдвардс ставил на кон титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Бой был запланирован на пять раундов и продлился всю дистанцию. В итоге поединок сенсационно закончился в пользу Мухаммада после единогласного решения судей. Таким образом, Белал одержал 24-ю победу в карьере и завоевал чемпионский пояс, а Эдвардс потерпел четвёртое поражение в ММА и потерял титул.

10 IN A ROW FOR @BullyB170 🚨



Belal Muhammad in the new KING 🏆#UFC304 pic.twitter.com/4Ne8E7qYfM — UFC (@ufc) July 28, 2024

Напомним, что в этом же дивизионе выступает непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов, который занимает третью строчку рейтинга. До сегодняшней встречи Леон Эдвардс и Белал Мухаммад называли "Номада" следующим претендентом на титульный поединок.