Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social изображение, на котором он предстает в образе Папы римского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Politico.

На коллаже Трамп сидит на позолоченном троне, одет в белую папскую сутану и митру. На груди — золотой крест, указательный палец правой руки поднят вверх, а на безымянном надето кольцо, напоминающее папский перстень.

Президент США отметил: "Я был бы отличным Папой".

Однако, по оценке издания, это маловероятно: Трамп не считается представителем духовенства, он трижды был женат и является миллиардером, что не соответствует требованиям Католической церкви.

Напомним, Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Похороны прошли 26 апреля. Среди участников церемонии был и Дональд Трамп.

Конклав, на котором кардиналы изберут нового понтифика, начнётся 7 мая.