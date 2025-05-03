Трамп опубликовал своё изображение в образе Папы римского
Я был бы отличным Папой, написал он.
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Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social изображение, на котором он предстает в образе Папы римского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Politico.
На коллаже Трамп сидит на позолоченном троне, одет в белую папскую сутану и митру. На груди — золотой крест, указательный палец правой руки поднят вверх, а на безымянном надето кольцо, напоминающее папский перстень.
Президент США отметил: "Я был бы отличным Папой".
Однако, по оценке издания, это маловероятно: Трамп не считается представителем духовенства, он трижды был женат и является миллиардером, что не соответствует требованиям Католической церкви.
Напомним, Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Похороны прошли 26 апреля. Среди участников церемонии был и Дональд Трамп.
Конклав, на котором кардиналы изберут нового понтифика, начнётся 7 мая.
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