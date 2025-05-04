К 80-летию Победы и в честь 115-летия со дня рождения прославленного героя Великой Отечественной войны Бауыржана Момышулы в Астане представили уникальный художественный проект — гигантский портрет-фотомозаику, созданный руками детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В патриотической акции приняли участие более 600 юных художников из творческих кружков, работающих по системе ваучеров. Проект реализован при поддержке 115 поставщиков по государственному творческому заказу.

Портрет занимает площадь 2736 квадратных метров, его размеры — 32 на 70 метров. Мозаика состоит из сотен детских работ, каждая из которых стала частью общего образа национального героя. Композиция символизирует преемственность поколений и благодарную память о вкладе Бауыржана Момышулы в победу.

"Это не просто портрет — это живая история, рассказанная через творчество детей", — отметили организаторы.

Проект уже подан на регистрацию в Всемирную Книгу Рекордов. После официального признания все участники получат именные сертификаты и медали, а их имена войдут в книгу достижений.