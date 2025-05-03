В Жамбылской области 100 ремесленников объединились ради уникального проекта — они вместе создали гигантский войлочный ковер с изображением тюльпана, символа региона. Размер впечатляет — 200 квадратных метров. Эту работу уже внесли в Книгу рекордов Казахстана как самый большой войлочный ковер страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Ковер изготавливали вручную в технике мокрого валяния. На реализацию ушло три месяца — мастера трудились буквально днями и ночами. Орнамент для изделия разработал дизайнер Айдархан Калиев, а сам процесс координировало объединение "Qoloner Taraz". В проекте участвовали представители пяти ремесленных ассоциаций региона.

"Войлок занимает особое место в культуре казахского народа. В середине февраля 100 представителей пяти ремесленных ассоциаций региона объединились для реализации этого проекта. Творческая команда трудилась день и ночь для создания уникального произведения искусства с изображением тюльпана. Орнаменты для войлока подобрал известный дизайнер Айдархан Калиев, — рассказала председатель общественного объединения "Qoloner Taraz" Раушан Кундызбаева.

Готовый ковер накроют защитным стеклом и разместят в международном аэропорту "Әулие-Ата", чтобы им могли любоваться гости региона.

Фестиваль "Қызғалдақ мұра" — "Наследие тюльпанов", в рамках которого и состоялся этот перформанс, включал не только вручение сертификата рекорда, но и яркие этнотрадиции. Здесь прошёл праздник первой пробы кумыса — "Қымызмұрындық", конкурс дояров, а также мастер-класс по приготовлению кумыса. Участники и гости смогли по-настоящему прикоснуться к национальной культуре и почувствовать атмосферу живого наследия.