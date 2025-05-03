Американские власти подтвердили проведение масштабного военного парада 14 июня в Вашингтоне — в день, когда армия США отметит 250-летие со дня основания. Примечательно, что в этот же день исполнится 79 лет президенту страны Дональду Трампу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Fox News

Как сообщил министр обороны Пит Хегсет, мероприятие обещает стать "самым большим и красивым военным парадом в истории Соединённых Штатов". Ожидается участие более 6,6 тыс. военнослужащих, а также показ танков, пехотной техники и вертолётов.

По информации ABC News, празднование будет сопровождаться фейерверками, музыкальными выступлениями и фестивалем, где представят образцы военной техники и пройдут спортивные соревнования.

Ранее Дональд Трамп уже высказывал желание провести парад в годы своего первого президентского срока, вдохновившись празднованием Дня взятия Бастилии во Франции. Однако от идеи отказались из-за высокой стоимости — около 90 миллионов долларов.

Власти Вашингтона, в свою очередь, обеспокоены возможным ущербом инфраструктуре столицы. Танкам, например, не разрешат пересекать мосты, ведущие из Вирджинии, а в пределах города их движение ограничат определёнными маршрутами.

Парад, приуроченный сразу к двум значимым датам, обещает стать заметным событием в общественной и политической жизни США.