В столице Казахстана 3 мая началась ежегодная акция "Адреса заботы", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Инициатором мероприятия выступил молодежный ресурсный центр "Астана жастары". В рамках акции волонтеры посещают ветеранов тыла и детей войны, выражая благодарность за их вклад в Победу и вручают памятные подарки.

В первый день акции волонтеры побывали у 12 ветеранов. Им были вручены юбилейные медали, посвященные 80-летию Победы, а также чайные корзины.

"Эти люди, несмотря на трудности военного времени, самоотверженно трудились в тылу. Сегодняшняя акция — это знак признательности и способ сохранить память о их подвиге", — рассказала руководитель отдела по поддержке молодежных инициатив МРЦ "Астана жастары" Арайлым Сапарәлі.

Одной из участниц акции стала Улболган Омарқызы. В годы войны она была ребёнком и помогала своей семье. Женщина поделилась воспоминаниями о военном детстве и первом Дне Победы, который, по её словам, "остался в сердце на всю жизнь".

Акция "Адреса заботы" продлится до 6 мая и станет важной частью подготовки к празднованию Дня Победы в столице.

Ранее столичные активисты приготовили большие продуктовые корзины для тружеников тыла, проэивающих в Астане.