Программа "С дипломом в село" продолжит свою работу в 2025–2027 годах, помогая привлечь квалифицированных специалистов в сельскую местность Казахстана. В рамках программы для специалистов предусмотрены жилищные кредиты и подъемные пособия, что делает жизнь в селе более привлекательной и удобной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

В 2025 году для реализации программы выделено 25 миллиардов тенге, что позволит обеспечить жильем около 2,8 тыс. специалистов, которые поедут работать в сельскую местность. Программа предоставляет участникам бюджетные кредиты на покупку или строительство жилья. Кредиты выдаются на срок до 15 лет, а также предлагается единовременное пособие в размере 100 МРП.

"Проект, который действует с 2009 года, уже помог многим молодым специалистам найти работу и жилье в сельской местности. Среди участников — педагоги, медики, сотрудники культуры, спорта, социальной защиты и агропромышленного комплекса. Чтобы стать частью программы, нужно проработать в селе хотя бы три года", —отмечают в ведомстве.

С 2023 года весь процесс подачи заявок и получения кредитов стал проще благодаря онлайн-платформе Baspana Market на сайте АО "Отбасы банк", где можно подать заявку на кредит и узнать всю информацию о программе.

За время реализации программы более 114 тыс. человек получили подъёмное пособие на сумму 23,6 млрд тенге и более 52 тыс. специалистов воспользовались жилищными кредитами на сумму 189,5 млрд тенге.