Казахстанки впервые вошли в ТОП-6 мирового рейтинга Billie Jean King Cup
Это лучший результат в истории команды.
Сегодня, 17:12
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Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
175Фото: ФТК
Национальная женская сборная Казахстана по теннису заняла рекордное шестое место в обновлённом командном рейтинге Billie Jean King Cup, поднявшись сразу с 12-й позиции. Это лучший результат в истории команды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ФТК.
Сборная обошла ряд ведущих теннисных держав, включая Чехию, Швейцарию, Германию, Австралию, Японию, Бельгию и Францию.
Ранее, в апреле 2025 года, казахстанские теннисистки успешно прошли квалификационный этап турнира и в третий раз в истории пробились в финальную стадию Billie Jean King Cup — неофициального командного чемпионата мира среди женщин.
Финальный этап турнира пройдёт с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (КНР) с участием восьми сильнейших сборных мира.