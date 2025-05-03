Национальная женская сборная Казахстана по теннису заняла рекордное шестое место в обновлённом командном рейтинге Billie Jean King Cup, поднявшись сразу с 12-й позиции. Это лучший результат в истории команды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ФТК.

Сборная обошла ряд ведущих теннисных держав, включая Чехию, Швейцарию, Германию, Австралию, Японию, Бельгию и Францию.

Ранее, в апреле 2025 года, казахстанские теннисистки успешно прошли квалификационный этап турнира и в третий раз в истории пробились в финальную стадию Billie Jean King Cup — неофициального командного чемпионата мира среди женщин.

Финальный этап турнира пройдёт с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне (КНР) с участием восьми сильнейших сборных мира.