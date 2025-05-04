Жибек Куламбаева в паре латвийкой Дарьей Семинистой завоевала титул в Германии
Для Жибек эта победа стала второй подряд на турнире серии ITF W100.
Сегодня, 18:18
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Сегодня, 18:18Сегодня, 18:18
61Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в паре с латвийкой Дарьей Семинистой стала чемпионкой турнира ITF W100, который прошел в немецком Висбадене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
В решающем матче казахстанско-латвийский дуэт одержал победу над третьей меченой парой соревнования - Джесикой Малечковой и Мириам Ско из Чехии, выиграв со счетом 4:6, 6:3, 11:9.
Для Жибек эта победа стала второй подряд на турнире серии ITF W100. В конце апреля она в паре с итальянкой Фоссой Уэрго завоевала титул в Мадриде. В общей сложности на счету Куламбаевой 40 титулов под эгидой ITF, из которых 35 – в парном разряде и 5 – в одиночном.
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