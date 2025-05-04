В сердце Малого Каратау, на живописной территории Таласского района Жамбылской области, появится уникальный геопарк, посвящённый дикой родине тюльпанов. Об этом стало известно на завершившемся фестивале "Қызғалдақ мұра" — "Наследие тюльпанов", который собрал гостей со всего Казахстана и зарубежья, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата области, праздник природы и культуры завершился гала-концертом, а главное — громким анонсом: Жамбылская область готовится стать новой точкой на карте мирового экотуризма.

"Мы хотим сохранить это богатство и сделать его доступным для всех, кто ценит природу, традиции и красоту, — подчеркнул аким области Ербол Карашукеев. — Геопарк в Каратау откроет новые возможности для региона".

Проект геопарка нацелен на сохранение редких видов тюльпанов — Грейга, Кауфмана и Регеля. Эти растения не просто цветы — это символы Казахстана, уникальные представители мировой флоры, которые предложено включить в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, Фестиваль стал настоящим праздником этнокультуры. Зрителей ждали соревнования по казахской борьбе, традиционной стрельбе из лука, аударыспаку и даже перетягиванию каната с помощью шеи — желке тарту. На обряде "Қымызмұрындық" выбирали лучших дояров.

Гвоздём программы стал войлочный ковер площадью 200 квадратных метров с тюльпанным орнаментом — его внесли в Книгу рекордов Казахстана.

"Это не просто рекорд — это культурное высказывание", — отметил представитель Книги рекордов Бакытжан Тастулеков, вручая сертификат.

Не обошлось и без модных акцентов: на подиуме показали образы с казахскими орнаментами и цветочными мотивами. Дизайнеры вдохновлялись природой, и особенно — тюльпанами, как символом весны и обновления.

Иностранные гости также не скрывали восторга.

"Тюльпаны — мост между Казахстаном и Нидерландами. Этот фестиваль — отличный пример того, как культура и экология объединяют людей", — отметил Ари Велдхаузен, советник по сельскому хозяйству Посольства Нидерландов.

Создание геопарка станет новым шагом в развитии региона — от охраны природы до привлечения туристов со всего мира. Каратау готовится к новой жизни: яркой, зелёной и полной цветов.