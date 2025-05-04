В Эр-Рияде прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал объединительный бой во втором среднем весе между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и кубинцем Уильямом Скаллом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

На кону стояли чемпионские титулы по версиям WBC, WBA, WBO, принадлежавшие Альваресу, и IBF, принадлежавший Скаллу. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса единогласным решением судей.

Таким образом, 34-летний мексиканец стал абсолютным чемпионом мира во второй раз в карьере. Для него это 64-я победа при двух поражениях и двух ничьих. Скалл, которому 32 года, потерпел первое поражение в профессиональной карьере — его рекорд теперь составляет 21 победа и 1 поражение.

Бой транслировался в прямом эфире, вызвав широкий интерес среди болельщиков и специалистов.