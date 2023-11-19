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Сенсацией завершился бой призёра чемпионата мира по боксу из Казахстана

Сегодня, 14:39
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Сенсацией завершился бой призёра чемпионата мира по боксу из Казахстана Сегодня, 14:39
Сегодня, 14:39
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Обладатель серебряной награды чемпионата мира-2021 по боксу Серик Темиржанов выступил в финале Спартакиады Казахстана, которая проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В решающем поединке за "золото" в весовой категории до 63,5 килограммов Темиржанов сенсационно уступил Мухамедсабыру Базарбайулы. Таким образом, Базарбайулы завоевал высшую награду, а Темиржанов стал вторым.

Ранее на турнире золотые медали выиграли Махмуд Сабырхан (до 57 кг) и Сакен Бибосынов (до 51 кг).

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