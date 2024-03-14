Сенаторы вернули закон о запрете вейпов в Мажилис

На заседании Сената Парламента депутаты внесли поправки в закон о запрете на продажу, распространение и ввоз вейпов и вернули его в Мажилис, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сенаторы предложили исключить из Кодекса об административных правонарушениях норм, регламентирующих ответственность за продажу, использование, спонсорство электронных систем потребления и жидкостей для них. Это необходимо в связи с введением уголовной ответственности за оборот некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них

Также депутаты Сената предложили ввести запрет на рекламу товаров (работ, услуг) с использованием элементов товарного знака и названия некурительных табачных изделий и вейпов, а также на проведение различных мероприятий, в том числе розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к некурительным табачным изделиям и вейпам.