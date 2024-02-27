Сенаторы рассматривают закон по вопросам ведения бизнеса в РК

Депутаты Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству провели расширенное заседание, на котором обсудили нормы Закона по вопросам ведения бизнеса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Закон направлен на упорядочение форм государственного контроля и надзора, улучшение условий для ведения и развития предпринимательской деятельности, а также реализацию отдельных поручений главы государства.

Сенаторами обсуждаются нормы, предусматривающие в том числе сохранение возможности перевода земель государственного лесного фонда в земли других категорий для целей, связанных со строительством дорог областного и районного значений, установление порядка применения предельной торговой надбавки, определяемой уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности.

Кроме того, документом предполагаются поправки по оказанию поддержки получателям государственной адресной социальной помощи при реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, совершенствованию механизма обеспечения отечественным сырьём предприятий обрабатывающей промышленности, перерасчету долей компонентов Единого платежа и другие.

По итогам расширенного заседание депутатами было принято решение направить закон на рассмотрение Палаты во втором чтении.