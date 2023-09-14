Сенаторы рассказали как будут судить военных-преступников стран ОДКБ

В Сенате одобрили законы о ратификации нескольких соглашений между странами ОДКБ, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Первый документ касается ратификации Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ. По словам депутата Сергея Ершова, закон регулирует разрешение дел, когда военный одной страны, выполняя миссию в другой стране организации, совершает правонарушение: уголовное, административное или дисциплинарное.

"К примеру, если наш военнослужащий, дислоцированный в Кыргызстане, совершает преступление в отношении нашего же военнослужащего, то он привлекается к ответственности по нашим законам и нашими органами. Если же совершает деяние в отношении военнослужащего принимающей стороны, то – по её законам", - сообщил Ершов.

По его словам, соглашение содержит механизм сотрудничества компетентных органов; разграничение юрисдикции принимающей и направляющей сторон при совершении правонарушений; порядок участия защитников, экспертов и специалистов, привлеченных для расследования правонарушений; взаимное признание процессуальных действий и юридической силы доказательств.

"Для закрепления следов преступлений, установлению и задержанию лиц, совершивших преступления, будут создаваться совместные следственно оперативные группы. В то же время просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если есть риск ущерба суверенитету и безопасности, а также противоречит национальному законодательству запрашиваемой стороны", - добавил сенатор.

Также сенаторы одобрили законопроект "О ратификации Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) ОДКБ".

По информации верхней палаты Парламента договоренность предусматривает согласованную военно-техническую политику, направленную на обеспечение войск (коллективных сил) ОДКБ современными однотипными и (или) совместимыми образцами вооружения, военной и специальной техники, а также материальными средствами.

"Материально-техническое и медицинское обеспечение войск ведётся за счет каждой стороны самостоятельно. Если одна из стран направила войска в другую страну ОДКБ и испытывает там трудности с обеспечением своих войск, то эти обязанности может взять на себя принимающая страна либо третья страна участница по договоренности. Ратификация Соглашения позволит повысить эффективность совместной деятельности по оперативной и боевой подготовке Коллективных сил ОДКБ для борьбы с угрозами международной безопасности", - отметила депутат Жанна Асанова.

Также сенаторы одобрили ратификацию протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ.

Протокол определяет порядок применения сил организации в миротворческих операциях под эгидой ООН на территориях, не являющихся членами ОДКБ. Документ вводит понятие "координирующее государство" - это одно из государств, определяемое Советом коллективной безопасности для всестороннего обеспечения применения коллективных миротворческих сил, в частности, для решения логистических, финансовых и транспортных вопросов.