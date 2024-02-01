Сенатор раскритиковал программу льготного автокредитования в Казахстане

Депутат Сената Парламента Султанбек Макежанов в депутатском запросе, адресованном премьер-министру Алихану Смаилову, высказал своё недовольство принимаемыми мерами по развитию отечественного автопроизводства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам сенатора, несмотря на то, что на льготное автокредитование с 2015 года по 2022 год было выделено около 190 миллиардов тенге, количество реализованных автомобилей за это время снизилось. Так, в 2016 году через льготное кредитование было реализовано 79% от произведённых автомобилей, а уже в 2017 году этот показатель упал до 9%. В последующие годы балансировал на уровне от 4 до 15%.

"С 2015 года объём производства автомобилей вырос с 12 тысяч до 100 тысяч в 2022 году. Но здесь на рост производства повлияли такие меры как предоставление налоговых льгот, преференций, таможенные барьеры для импорта автомобилей и другие государственные меры",- отметил Макежанов.

Депутат добавил, что отечественные автопроизводители чаще всего отказываются от использования произведённых в Казахстане аккумуляторов, колёс и других комплектующих.

Также, по словам Макежанова, льготное автокредитование всё ещё не выполняет свои основные функции - повышение общей обеспеченности населения автотранспортом и обновление автомобильного парка. Согласно данным Бюро нацстатистики, на 1 октября 2023 года по обеспеченности населения легковыми автомобилями в личной собственности на 1000 человек приходится 186 легковых автомобилей. В тоже время в России данный показатель составил 318, в Беларуси – 323.

"Для обновления автомобильного парка государством была введена и такая мера, как первичная регистрация ввозимых авто, в соответствии с которой стоимость первичной регистрации зависит от возраста ввозимых автомобилей. Это должно было сделать невыгодным ввоз старых автомобилей. Однако по факту это привело к удорожанию всех транспортных средств", - констатировал сенатор.

Внедрение утилизационного сбора на транспорт также значительно повлияло на повышение цен на транспорт. В итоге на начало прошлого года в общем числе зарегистрированных автомобилей доля транспорта годом выпуска свыше 20 лет составляет 51%. 21% автопарка – это машины возрастом от 10 до 20 лет. Лишь 8% транспортных средств имеют год выпуска менее трёх лет.

Султанбек Макежанов отметил, что объём предоставляемых банками второго уровня льготных автокредитов запросы населения не покрывает. Об этом свидетельствует окончание лимита за 18 секунд в платформе autonesie.kz.