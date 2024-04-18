Сенат вернул в мажилис закон, запрещающий педофилам въезд в Казахстан

Сенат во втором чтении вернул в мажилис закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы", передает BaigeNews.

Данный закон инициирован депутатами Парламента и направлен на совершенствование законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что в ходе рассмотрения сенаторами внесены ряд поправок.

"В частности, по части второй статьи 428-1 УК РК исключаются альтернативные виды наказания с ужесточением уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет в случае совершения преступления лицом, с использованием своего служебного положения (сотрудники уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания). В связи с введением уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение систем видеонаблюдения вносятся поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан в части введения понятия системы видеонаблюдения", - сказано в заключении профильного комитета Сената.

Кроме того отдельные нормы Закона приведены в соответствие с нормами Предпринимательского кодекса РК и Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса".

Внесены также ряд изменений, связанных с обеспечением внутренней согласованности норм статей закона и недопущения правовой коллизии.