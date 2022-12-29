Сенат принял законопроект о банкротстве физических лиц

Фото: bancrotstvo-msk.ru

Сенат принял законопроект о восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Депутаты отметили, что законопроект даст возможность восстановить должнику свою платёжеспособность через процедуры внесудебного банкротства, восстановления платёжеспособности и судебного банкротства.

Документ устанавливает:

входные критерии для прохождения процедуры внесудебного банкротства, восстановления платёжеспособности и судебного банкротства;

последствия для должника и кредитора после применения процедур;

полномочия (права и обязанности) для должника, кредиторов, уполномоченного органа;

лица, осуществляющие деятельность по проведению процедур;

формы государственного контроля за деятельностью финансовых управляющих;

основания прекращения процедур;

порядок формирования имущественной массы должника и её распределения;

правила расчётов с кредиторами;

особенности погашения требований залоговых кредиторов;

основания для отказа в прекращении обязательств банкрота;

обязательства, не подлежащие прекращению после завершения процедур;

ограничения для должника, после завершения процедур внесудебного и судебного банкротства;

ограничения по запрету на выезд за пределы Республики Казахстан для должника в период проведения процедуры внесудебного банкротства в случае необходимости проведения лечения, сопровождения близкого родственника на лечение, проведения погребения близкого родственника;

требования о проведении курсов повышения финансовой грамотности банкротов;

ограничения, установленные к банкроту в получении займов, за исключением займов, получаемых в ломбардах;

требования к уполномоченному органу о проведении финансового мониторинга в случае приобретения должником имущества, подлежащего регистрации, в течение 3-х лет после банкротства и уведомления кредиторов;

право применения судебной процедуры банкротства или процедуры восстановления платежеспособности должниками с имуществом при наличии задолженности менее 1600 МРП.

Кроме того, изменена категория должников с доходами ниже минимального прожиточного минимума для категории лиц, получающих адресную социальную помощь в течение последних шести месяцев.

Ожидается, что законопроект снизит долговую нагрузку казахстанцев, смягчит социальную напряжённость и будет стимулировать выплаты по долгам.

Законопроект был разработан по поручению президента.