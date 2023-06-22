Сенат одобрил предельные цены на сжиженный газ

Фото: azh.kz

Депутаты сената одобрили в двух чтениях законопроект, регулирующий предельные цены розничной продажи сжиженного газа в рамках плана поставки, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил сенатор Суиндик Алдашев, законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства" устанавливает госрегулирование для лиц, реализующих товарный или сжиженный нефтяной газ.

Согласно документу, также меняется механизм распределения сжиженного нефтяного газа, который предусматривает формирование плана поставки, определённый посредством соответствующей информационной системы Минэнерго.