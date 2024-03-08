Семью из шести человек зарезали в Оттаве

Шесть человек, в том числе мать, четверо ее маленьких детей и знакомый семьи, были убиты в южном пригороде Оттавы (Канада) Баррхейвен поздно вечером в среду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал CBC News.

По данным полиции, пятеро жертв были из одной семьи мигрантов, прибывших в Канаду из Шри-Ланки. Были убиты 35-летня мать семьи, а также четверо детей возрасте от двух месяцев до семи лет.

Полиция сообщила, что муж погибшей был ранен и в настоящее время находится в больнице в стабильном состоянии. Был убит еще один 40-летний мужчина, также мигрант.

Полицейские задержали предполагаемого убийцу - 19-летнего парня, гражданина Шри-Ланки. Он прибыл в Канаду для обучения в вузе. При этом обвиняемый жил в доме своих жертв.