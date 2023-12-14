Иностранца-дальнобойщика спасла семья казахстанского полицейского

Гражданин Кыргызстана Самат Осмоналиев едва не стал жертвой морозов в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Самат Осмоналиев ехал из Новосибирска в Бишкек. Возле посёлка Калкаман в его автомашине DAF замерзло дизельное топливо, к тому же сломался стартер. Мужчина рассказывает, машина не заводилась, а проезжавшие мимо авто на просьбу о помощи не реагировали. Сильный мороз в Павлодарской области стоит уже несколько дней: столбик термометра опускается до минус 40 градусов.

"Простоял на обочине дороги целый день, сильно замёрз. От холода у меня поднялась температура, начался озноб. Я уже перестал верить в чудо", – говорит Самат.

Но тут мужчина увидел приближающееся авто с сине-красными проблесковыми маячками. Это был патрульный экипаж Калкаманского поселкового отделения полиции: майор полиции Рустам Баянов, старший сержант полиции Махади Терлуев и старший лейтенант полиции Аманбол Халхей. Трое полицейских направились к замерзающему мужчине, чтобы спросить о причине остановки, и о том, нужна ли ему их помощь.

Осмоналиев рассказал о том, что с ним произошло и отметил, что плохо себя чувствует. Тогда полицейский Махади Терлуев предложил мужчине погостить у него дома в посёлке Калкаман, пока тот не будет чувствовать себя лучше.

"Так я пробыл у него дома трое суток. Полицейские купили мне лекарства, а семья Махади лечила меня. Его супруга готовила мне вкусные супы, целый день поила чаем, чтобы я скорей выздоровел. Также полицейские отбуксировали мою машину в посёлок, где её отогрели и заменили стартер. Как только я стал чувствовать себя лучше, то сразу решил отправиться в путь. Если бы не их помощь, я не знаю, чтобы со мной было. Выражаю искреннюю благодарность казахстанским полицейским и их семьям, которые помогли мне в сложной ситуации", – говорит Самат.

Перед отъездом в Бишкек мужчину угостили национальным блюдом – бешпармаком и наваристой сорпой. Отметим, что это не первый случай, когда полицейский Махади Терлуев всей семьей помогает людям, ставшими пленниками непогоды. В прошлом году супруга Махади Виктория Терлуева готовила обеды и ужины более 30 гражданам Узбекистана, которые застряли в пути из-за сломавшегося автобуса.