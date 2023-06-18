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скриншот с видео Сегодня, 15:48
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Сегодня, 15:48
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Фото: скриншот с видео

Семья из шести человек погибла в результате столкновения автобуса с легковушкой в Атырау

Крупное ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Атырау — Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Авария случилась 18 июня около 9:10. Столкнулись Lada Priora и автобус Yutong.

"В результате происшествия погибли пассажиры 1985, 2013, 2016, 2019 и 2021 годов рождения.  Водитель автомобиля Lada Priora 1982 г.р., в результате полученных телесных повреждений  скончался в Атырауской областной больнице. Погибли супружеская пара с четырьмя детьми, то есть одна семья", — сообщил командир батальона патрульный полиции управления полиции города Атырау Даурен Насиполла.

По данному факту в настоящее время ведется расследование.

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Сегодня, 15:48
141
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