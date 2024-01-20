Семилетнюю девочку сбила машина в одном из сёл Мангистау

Житель села Бесшокы Мангистауской области Сабыр Кнабай рассказал, что 18 января сбили его семилетнюю родственницу. Она приехала на школьном автобусе, и когда девочка переходила дорогу, её сбила машина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Дом находится напротив остановки школьного автобуса. Когда она хотела перейти дорогу, ее сбил на большой скорости автомобиль. Девочку до дома доставил водитель школьного автобуса, он и был свидетелем происшествия. Мы вызвали ей "скорую", ее забрали в больницу. У нее серьезные травмы черепа. Ребенок сильно напуган", — рассказал Сабыр Кнабай.

По словам Сабыра, водитель прошел медицинскую экспертизу, но её результаты родственники пострадавшей не увидели.

"Знаю еще, что его нашли, машину его на штрафстоянку водворили. Но он ходит по улице дальше. Даже не пытался с нами связаться, поинтересоваться состоянием ребёнка. Не понимаю, почему закон над ним не властен? Сотрудники полиции нам не позвонили, как идет следствие, непонятно. Мы написали заявление и теперь ждем справедливости", — высказался родственник девочки.

В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что на водителя составили административный протокол по части 2 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".