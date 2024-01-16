Семейная пара купила дачу и оборудовала её под настоящую нарколабораторию в Алматы

Наркопроизводство организовала молодая семейная пара из Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Двое алматинцев приобрели дом в садоводческом товариществе и пристроили к нему помещение. Эту пристройку семейная пара подготовлила для синтеза запрещенных веществ. В ней они установили агрегаты для химических реакций, промышленную вытяжку и жарочные шкафы для просушки полученных наркотиков, а стены обшили теплоизоляционными материалами.