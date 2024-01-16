Семейная пара купила дачу и оборудовала её под настоящую нарколабораторию в Алматы
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Наркопроизводство организовала молодая семейная пара из Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Двое алматинцев приобрели дом в садоводческом товариществе и пристроили к нему помещение. Эту пристройку семейная пара подготовлила для синтеза запрещенных веществ. В ней они установили агрегаты для химических реакций, промышленную вытяжку и жарочные шкафы для просушки полученных наркотиков, а стены обшили теплоизоляционными материалами.
"В качестве доказательств преступной деятельности семейной пары полицейскими изъято два лабораторных реактора, 100 килограммов синтезированного наркотического порошкообразного вещества и более 800 литров прекурсоров для производства наркотиков. Таким образом, на улицы казахстанских городов в данном случае не допущено около 550 тысяч доз сильнейших синтетических наркотиков на сумму свыше семи миллиардов тенге. За производство наркотиков в особо крупном размере в составе группы задержанным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – рассказал заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.
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