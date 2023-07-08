Семейчане собирают средства на независимую экспертизу дорог города

Фото: Альбина Халел

Общественники планируют привлечь специалистов, чтобы проверить качество асфальтового покрытия на отремонтированных дорогах в 2022 и 2023 году. В случае выявления нарушений, неравнодушные активисты потребуют от подрядчиков выполнить гарантийные обязательства и отремонтировать дорожное полотно, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Члены общественного совета области Абай Роллан Машпиев и Майра Абенова обратились к общественности Семея с просьбой помочь собрать деньги на проведение независимой экспертизы недавно уложенного дорожного полотна. Какие именно улицы станут объектом пристального внимания, будет зависеть от суммы, которую пожертвуют заинтересованные в этом жители.

"Для того, чтобы наши претензии к подрядчикам были не голословными, нужно проведение экспертизы. Я хочу обратиться от имени нашей команды к народу с просьбой помочь собрать нам деньги на то, чтобы оплатить работу независимых экспертов. Это надо проводить для того, чтобы, во-первых, наши налоги использовались эффективно, и мы не говорили уже после ремонта дорог, что они рушатся. И второе: мы, тем самым, научим подрядчиков более ответственно относиться к своей работе", - обратилась к населению член независимой мониторинговой группы, член общественного совета области Абай Майра Абенова.

В прошлом году наша собеседница и ещё несколько неравнодушных активистов запустили первый "народный контроль" на 12-ти улицах, в результате чего были выявлены несоответствия.

В конце мая 2022 года общественники, собравшие на тот момент методом краундфандинга 300 тысяч тенге, затеяли независимую экспертизу на 12-ти наугад выбранных улицах. Заключили договор с усть-каменогорской компанией и пригласили специалистов в Семей для исследования.

"В конце мая эксперты взяли по одному керну (образец, фрагмент асфальта - авт.) на каждом объекте. По результатам лабораторных исследований на четырёх улицах из 12-ти нашли несоответствие: на двух улицах были проблемы по водонасыщению, и ещё на двух - по толщине асфальта. По улице Селевина очевидные нарушения - там толщина керна составила 1,7 сантиметра, а при среднем ремонте он должен составлять 5 сантиметров", - поделился данными член Общественного совета области Абай Роллан Машпиев.

Формирующееся отношение к городским дорогам "дожало" видео, которое он увидел в интернете в момент резкого таяния снега на стыке сезонов.

"В 2017 году меня осадило видео наших молодых семейчан, которые иронизировали над ужасным состоянием дорог. В начале февраля ребята гребли на своей Ладе 2114 вёслами по улице Би Боранбая. Тогда я задумался, что я могу сделать для города", - вспоминает гражданский активист.

В 2017 году Машпиев и прокуратура города Семей создали страничку в социальных сетях и опубликовали список всех дорог, которые ремонтировали за последние пять лет.

Ежедневный визуальный контроль активиста, его регулярные фотопосты в социальных сетях, сотрудничество с прокуратурой принесли результат, и в Семее на несколько лет улучшилась ситуация с качеством дорог.

Но самое главное, тандему активистов и работников Фемиды удалось заставить подрядчиков переделать свои упущения по гарантии.

"Мы с прокуратурой доказали, что можно добиться справедливости. И потом люди увидели, что реально возможно обязать подрядчиков восстановить дороги по гарантийным обязательствам, - вспоминает наш собеседник. – В результате этого прецедента с 2017 года стали делать дороги лучше, а в 2021 году опять появились вопросы, потому что в микрорайоне Карагайлы начали класть асфальт прямо в снег. Общественники сразу же предложили акимату города Семей создать комиссию и включить туда активистов".

В конце 2021 года действительно была создана комиссия по мониторингу состояния дорог. Активисты настаивали на проведении независимой экспертизы. Однако, просуществовав формально лишь месяц, комиссия так ни разу не собралась по прямому назначению. Тогда-то общественники и инициировали экспертизу 2022-го года.

Мы предложили Роллану Машпиеву показать нам те самые участки, где в прошлом году были взяты образцы. На момент интервью на улице Селевина ещё виднелись следы от взятых образцов - кернов. Это следы той самой независимой экспертизы, аккуратно "залатанной" асфальтом по всем правилам. А рядом - разрушенный почти до основания асфальт. Хотя гарантия на него ещё активна.

По словам нашего собеседника, в прокуратуру были направлены претензии относительно качества выполненных работ по результатам исследований. А значит, подрядчики обязаны выполнить свои гарантийные обязательства и исправить некачественно выполненную работу.

"Президент в 2021 году говорил о качестве наших дорог, что нужно приводить всё в соответствие, и что он берёт всё на личный контроль. Мы хотим, чтобы все подрядные организации выполняли гарантийные обязательства, данные на средний ремонт - а это два года после сдачи объекта в эксплуатацию", - пояснил свою позицию Роллан Машпиев.

В городском Отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог, который является заказчиком дорожных работ в Семее, в курсе независимой экспертизы, инициированной гражданскими активистами. Но, как выяснилось, ведомство тоже организовало исследование образцов в 2022 году. Однако результаты разнятся.

"В 2022 году в произведенных работах по среднему ремонту дорог в городе Семей, по результатам проведенных Филиалом РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" по Восточно- Казахстанской области, не выявлено несоответствия по выполненным работам. Указанные Вами несоответствия были выявлены при выполнении работ по среднему ремонту на 6 улицах в 2021 году. Все несоответствия и отклонения были приведены в соответствие Подрядчиком, согласно повторному исследованию их Филиалом РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" по Восточно- Казахстанской", - пояснили в Отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семей.

Какие именно отремонтированные в 2021 году дороги были восстановлены по гарантии, нам пока не сообщили, ссылаясь на то, что данные находятся в архиве.

Для более точной и информативной картины гражданские активисты в этом году намерены брать по два керна с одного участка. Но всё будет зависеть от суммы собранных средств.

Фото: Альбина Халел