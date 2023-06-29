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Семь сотрудников патрульной полиции поймали на взятках в Алматы и Алматинской области
Семь инспекторов патрульной полиции Алматы и Алматинской области подозревают в регулярном получении взяток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы. В отношении них завершено досудебное расследование.
Полицейским вменяют неоднократное получение взяток. По информации Антикора, незаконное денежное вознаграждение патрульные получали за то, что не привлекали к административной ответственности граждан, нарушивших правила дорожного движения.
"Кроме того, инспекторы обманным путём завладели деньгами граждан, фактически не совершавших правонарушений на дорогах. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд", - говорится в сообщении.
Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иную информацию следователи не сообщают.
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