Семь новых зон отдыха появятся на побережье Балхаша

В Балхаше в этом году построят семь новых зон отдыха, вмещающих 219 номеров для туристов. Продолжится реконструкция городского пляжа, передаёт BaigeNews.kz.

О туристическом потенциале города на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал аким Балхаша Сапар Сатаев.

"У нас круглогодично работают 20 гостиниц с номерным фондом 393 единицы и 54 зоны отдыха с 1 412 номерами. На этот год запланировано введение в эксплуатацию семи зон отдыха за счёт средств частных инвесторов. Будет создано 219 номеров, или 476 койко-мест. Для рационального использования набережной проведена инвентаризация земельных участков. Выявлено 120 гектаров свободных земельных участков. В этом году эти участки выделят через аукцион", - сообщил он.

Для обеспечения безопасности отдыхающих в прошлом году в посёлке Шубартубек установлено модульное помещение для размещения постов полиции и ЧС. В этом году такие помещения с установкой системы видеонаблюдения появятся в Торангалыке и бухте Бертыс.