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Семь новых автобусных полос появится в Астане

Сегодня, 16:55
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:55
Сегодня, 16:55
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Фото: baigenews.kz

В Астане введут 7 новых полос Bus Lane. Одну из них планируется ввести уже в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

“В ночь с 15-го на 16-е июня по улице Ш. Айтматова будет введена выделенная полоса для общественного транспорта Bus Lane. Выделенная полоса с общей протяженностью 10,5 км появится на участке от ул. Ш. Косшыгулулы до ул. Ж. Молдагалиев”, - говорится в сообщении.

В настоящее время на указанном участке ведутся работы по нанесению дорожной разметки выделенной полосы для общественного транспорта.

“Это первая из 7 полос Bus Lane, которые планируется ввести в этом году в городе. Как уже сообщали ранее, выделенные полосы будут введены по проспектам Мәңгілік ел, Туран, Тәуелсіздік, Улы Дала, Р.Кошкарбаева, улице Керей Жанибек хандар”, - уточнили в акимате.

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