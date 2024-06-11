Семь новых автобусных полос появится в Астане

В Астане введут 7 новых полос Bus Lane. Одну из них планируется ввести уже в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

“В ночь с 15-го на 16-е июня по улице Ш. Айтматова будет введена выделенная полоса для общественного транспорта Bus Lane. Выделенная полоса с общей протяженностью 10,5 км появится на участке от ул. Ш. Косшыгулулы до ул. Ж. Молдагалиев”, - говорится в сообщении.

В настоящее время на указанном участке ведутся работы по нанесению дорожной разметки выделенной полосы для общественного транспорта.