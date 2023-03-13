Семь человек получили ожоги при взрыве газа в многоэтажке Темиртау

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Вспышка газо-воздушной смеси произошла в многоэтажке Темиртау, за ней последовал пожар. В происшествии пострадали семь человек, в том числе пятеро детей, передаёт BaigeNews.kz.

В ДЧС уточнили, что инцидент произошёл в 13:56 в 6-м микрорайоне города.

"В пятиэтажном доме в квартире, расположенной на третьем этаже, произошла вспышка газо-воздушной смеси с последующим горением. Пожар ликвидирован силами ДЧС в 14:19. Общая площадь горения составила шесть квадратных метров. Ожоги различной степени получили семь человек, находившиеся в квартире (из них пятеро детей)", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы.

В результате вспышки повреждены межквартирная стена, входная дверь квартиры и оконные блоки подъезда.