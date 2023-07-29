Сельскому акиму в Павлодарской области грозит строгий выговор после истории с избиением знакомого

Фото: irbistv.kz

Административное дело в отношении Сырыма Рушанова рассматривали неделей ранее. Из материалов известно, бизнесмен обвинил чиновника в избиении. Произошло это якобы на празднике в одном из кафе Павлодара в июне. Наказание сельскому акиму не вынесли, закончилось все примирением сторон. А вот в департаменте госслужбы эти события не остались незамеченными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

"При мониторинге новостей и информации на сайтах выявлено, что 18 июля 2023 года на сайте телекомпании "Ирбис" вышла публикация под названием "Пенсионер обвиняет акима села Павлодарское", - сообщили на совете по этике.

От членов совета по этике сегодня был лишь один вопрос — употребляет ли Сырым Рушанов алкоголь. Чиновник ответил честно, выпивает. Однако еще раз пояснил, в туалете кафе никого не бил.

"Потерпевший сказал, чтобы публично извинился и я это сделал, хотя я себя виноватым не считаю. Мы все из одного села, лучше было извиниться, потому что обсуждать публично это стыдно", - пояснил Сырым Рушанов, аким села Павлодарское.

Члены совета по этике сегодня были немногословны. Единогласно пришли к решение рекомендовать вынести строгий выговор акиму села Павлодарское.

Напомним, Сырым Рушанов оказался в административном суде. Бизнесмен обвинил его в избиении в туалете кафе на общем тое. Закончилось все примирением сторон, но на ситуацию отреагировали в департаменте по делам госслужбы.