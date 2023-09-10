Сельского акима оштрафовали в Мангистау
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Акима Мунайлинского района Мангистауской области Ержана Кумискалиева оштрафовали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Известно, что областной специализированный межрайонный административный суд рассматривал административное дело. По нему было вынесено частное определение в связи с допущенными нарушениями со стороны акимата района. Оно было направлено акиму Мунайлинского района для принятия соответствующих мер.
Согласно статье 270 Гражданско-процессуального кодекса РК лицо, которому направлено частное определение, обязано в месячный срок сообщить суду о принятых ими мерах. Однако в установленные законом сроки аким не принял соответствующих мер. В связи с этим был составлен административный протокол, который направили в Мунайлинский районный суд для рассмотрения.
Постановлением суда акима Мунайлинского района признали виновным в совершении правонарушения по статье 664 КоАП РК (Непринятие мер по частному определению, постановлению суда, представлению прокурора, следователя или дознавателя). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере восьми МРП, то есть 27 600 тенге.
Постановление суда в законную силу не вступило.
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