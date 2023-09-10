Сельского акима оштрафовали в Мангистау

Акима Мунайлинского района Мангистауской области Ержана Кумискалиева оштрафовали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Известно, что областной специализированный межрайонный административный суд рассматривал административное дело. По нему было вынесено частное определение в связи с допущенными нарушениями со стороны акимата района. Оно было направлено акиму Мунайлинского района для принятия соответствующих мер.

Согласно статье 270 Гражданско-процессуального кодекса РК лицо, которому направлено частное определение, обязано в месячный срок сообщить суду о принятых ими мерах. Однако в установленные законом сроки аким не принял соответствующих мер. В связи с этим был составлен административный протокол, который направили в Мунайлинский районный суд для рассмотрения.

Постановлением суда акима Мунайлинского района признали виновным в совершении правонарушения по статье 664 КоАП РК (Непринятие мер по частному определению, постановлению суда, представлению прокурора, следователя или дознавателя). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере восьми МРП, то есть 27 600 тенге.

Постановление суда в законную силу не вступило.