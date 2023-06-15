Сельский учитель физкультуры из ВКО победил в международном вокальном конкурсе

Фото: astanatv.kz

Казахстанец стал обладателем Гран-при международного вокального конкурса Diamonds voice в Праге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

24-летний Мирас Ерболов родом из Восточного Казахстана. В основное время он работает учителем физкультуры в сельской школе. Но прославился благодаря своему уникальному таланту.

За его плечами участие в популярном в Казахстане национальном музыкальном проекте X-Factor. В 9-м сезоне конкурса Мирас был назван лучшим среди вокалистов и одержал уверенную победу.