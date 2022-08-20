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  • Село закроют на карантин из-за неизвестной болезни в Актюбинской области
pixabay.com Сегодня, 02:27
370
Фото: pixabay.com

Село закроют на карантин из-за неизвестной болезни в Актюбинской области

Село Кок уй в Хобдинском районе Актюбинской области закрывают на карантин, передаёт "Хабар 24″. В селе от вирусной диареи, с которой местные ветеринары сталкиваются впервые, пала корова. Диагноз поставили в результате проведенной экспертизы, а вот причину болезни пока определить не удалось. 

Планируется, что после введения ограничительных мер аул обследуют специалисты республиканского противоэпизоотического отряда. Будет проведена дезинфекция и вакцинация всех видов имеющегося в хозяйствах скота. Пока же его запрещается перевозить, резать и употреблять в пищу.

В настоящее время, по данным чиновников, там насчитывается 1400 голов крупного рогатого скота и около двух тысяч овец.

"Эта болезнь впервые зарегистрирована в Актюбинской области. Мы пока не знаем, откуда. Но по опросам жителей, они говорят, что со стороны не было скота. Это инфекционная болезнь, поэтому опасно. И человек может заразиться, и другие виды скота: через воздух, через корм, через транспортные средства", — рассказал заместитель руководителя управления ветеринарии Актюбинской области Иса Базаров.

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#животные #карантин #КРС #Актюбинская область
Сегодня, 02:27
370
Журналист

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