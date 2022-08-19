Село мечты. Как на севере Казахстана живет удивительный посёлок

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Люди не бегут из аула, а наоборот, приезжают сюда. Привлекают их тут условия, цивилизация, отсутствие шума, чистый воздух и красивая природа. Корреспондент BaigeNews.кz побывал в самой глубинке Северного Казахстана - селе Ставрополка - и приятно удивился. Здесь люди искренне привязаны к родному поселку. Конечно, нельзя сказать, что здесь их держит исключительно любовь к родным краям. В Ставрополке, в отличие от многих казахстанских аулов, жизнь кипит и иногда даже не уступает городскому ритму.

32-летний аграрий Александр Касьяненко девять лет назад поменял жизнь в южной столице на спокойные будни в Ставрополке - и не жалеет. Продолжает дело своего отца Виталия Касьяненко, некогда слывшего у местных жителей крепким хозяйственником, который пекся не только о своем благополучии.

Сейчас по его следам идет и сын, успешно развивая в селе растениеводство и животноводство. При молодом руководителе жизнь у сельчан стала насыщенней и интересней.

"Стараюсь обустроить быт ставропольцев так, чтобы им не хотелось уезжать из родных мест, так же, как и мне", — говорит Александр.

И подтверждает это делами.

К примеру, в декабре прошлого года в Ставрополке открылся прекрасный спортивный комплекс. Он был построен на средства хозяйства, которым руководит Александр.

Дата получилась символичной. Десять лет назад не стало первого руководителя товарищества, благодаря которому и существовала деревня.

Александр рассказывает, что после смерти отца привыкать к новым обязанностям приходилось быстро:

"Мне только исполнилось тогда 23. Ответственность на себя нужно было брать серьезную. Пришлось быстро повзрослеть, на беззаботную юность абсолютно не было времени. Подъем в шесть утра и 18- часовой рабочий день. Я учился всем навыкам в процессе, занимал тогда должность коммерческого директора. Молодо, зелено, трудно. Опыта нужно было набираться, уважение у односельчан заслуживать. Так когда-то начинал и мой отец. Вернулся в Ставрополку совсем юный зоотехник, окончив институт с красным дипломом, и строгий директор совхоза муштровал его и натаскивал, чувствуя за начинающим "кадром" серьезный потенциал, лидерские замашки и желание трудиться".

У Александра такого наставника не было. Но когда нужно было принимать верное решение или быстро разруливать сложные ситуации, он всегда вспоминал отца. И сейчас мысленно к нему обращается в трудные минуты.

"Да, боль утраты притупилась, но то, ради чего он жил, теперь наша с ним общая цель. Мой долг - сохранить, преобразить и преумножить то, что создавалось папиными руками",- отмечает Александр.





По словам Касьяненко-младшего, ТОО, которым он руководит, было основано в 1998 году. В тяжелые девяностые характер первого руководителя хозяйства проверялся на твердость по всем фронтам…

В перестроечные времена близлежащие села разваливались за месяцы. Люди в поисках лучшей жизни уезжали, бросая дома. А Ставрополка держалась без света и тепла, с наспех построенными буржуйками в бывших благоустроенных квартирах. Сельчане страдали от холода, стояли за хлебом в очередях, а необходимый паек выписывали под ведомости. Но терпел народ, потому что знал: руководитель хозяйства живет не лучше. Нужно переждать, перетерпеть и работать…

Постепенно вставало на ноги село. И урожай не подводил, и ставропольцы умели работать, были с хлебом. Директор поменял шестерку на серебристый внедорожник. Как мог, обустроил жизнь сельчан, создав достойные условия. После уборки урожая устраивал традиционный праздник - день сельхозработника, где отмечали лучших премиями. И эта традиция сохранена.

И сейчас, спустя десять лет после смерти Касьяненко-старшего, ТОО продолжает ЖИТЬ, потому что преемник достойный. И он обеспокоен не только тем, чтобы у каждого сельчанина была работа и заработок, но и хорошо организованный досуг.

"Идея открыть в Ставрополке спортивный комплекс зародилась пару лет назад. Год ушел на возведение центра. Этого открытия ставропольцы очень ждали и дождались", — делится Александр.

Сельский фитнес–центр в Ставрополке даст фору любому городскому. Здесь есть несколько просторных залов, объединенных одним интерьерным решением. В тренажерном можно работать над своим телом. В другом зале установлен теннисный стол и необходимое оборудование для занятий армрестлингом. Третий зал предназначен для занятий восточными единоборствами и боксом. Есть и бильярдная.

"Её больше всего просили, — говорит Касьяненко-младший. – Теперь это излюбленное место ставропольцев".

Цены на абонементы установили символические. Безлимитный на месяц стоит всего тысячу тенге. Жители из ближайших сел могут приобрести абонементы за 2500 тенге. И желающих немало.

Вход в бильярдную по четыре человека на час обойдется всего в 500 тенге. Зал тенниса бесплатный. Режим работы с 16 до 22 часов. Дети с 13 до 18 лет тоже посещают комплекс бесплатно.

Заведует фитнес-центром мастер спорта по армрестлингу Антонина Харитонова. Она же ведет тренировки. Для детей и подростков организует соревнования, в которых участвуют школьники из Ставрополки и соседних сел. Спонсирует их местное ТОО, выделяя средства на грамоты и призы.



Антонина говорит, что за то время, что действует клуб, удалось достичь хороших результатов:

"Моя гордость – Юлия Разумович, ученица средней школы села Ставрополки. Нынешней весной на областной спартакиаде "Жастар" в весовой категории 65 кг. завоевала второе место. Потом на состязаниях среди спортсменов области взяла первое в своем весе и второе в абсолютной весовой категории, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. На этих же соревнованиях отличился еще один местный спортсмен Ирман Латифов, он взял серебро. Сейчас мы готовимся принять участие в Кубке Казахстана по армрестлигу, который пройдет в начале декабря в Боровом.

А еще недавно юные ставропольцы принимали участие в летней спартакиаде и тоже привезли несколько медалей - "золото" по легкой атлетике и пляжному волейболу. В соревнованиях по мини-футболу девушки завоевали первое место. А общекомандное мы взяли второе".



Также в местном спортивном клубе открыта секция каратэ-до. С детьми (есть две возрастные группы) занимается опытный тренер Гузаль Искакова (кандидат в мастера спорта).

Не пустует и тренажерный зал. С удовольствием сюда наведываются и пенсионеры.

"Это так здорово, что в нашем селе открыли спортивный клуб и людям есть где интересно и с пользой для здоровья провести досуг", — говорит жительница села Анастасия Соболева. В центр она уже ходит несколько месяцев, отмечает, что значительно улучшилось настроение и самочувствие…

Александр Касьяненко тоже бывает в спортивном клубе, если удается выкроить в своих занятых буднях часок, радуется, что люди довольны.

"Сельскую жизнь никогда не променяю на городскую суету, не мое это. Мне нужна земля, простор, — откровенничает молодой руководитель хозяйства. - На селе тоже можно жить достойно, в достатке и в хороших условиях, их нужно создавать и улучшать самому. Отец научил меня этому, а еще любить родные места. Помню, в детстве вместе с мамой и сестрами он возил нас в поле, показать, как появляются всходы пшеницы, как они поднимаются на фоне заката. А потом на уборочной страде слушал, улыбаясь, гул комбайнов, говорил: "Словно поют". Переживал, когда не шли дожди, а они были так необходимы, или нервничал, если осадки выпадали не вовремя. Вот теперь и я так... Бывает, вечерами объезжаю поля, думая об отце",- откровенничает Александр.

С 13 лет Саша уже трудился помощником комбайнера в бригаде. Зарабатывал отцовский авторитет и проверял себя на прочность.

"Так хотелось мне тогда поводить папин джип, но он не пускал за руль,- вспоминает Александр. - Моя первая машина - старая отцовская шестерка. Чтобы заработать на ее ремонт, вкалывал на уборке до 11 вечера. И студентом престижного алматинского вуза все время подрабатывал. Это было правильное воспитание, я еще тогда понял цену деньгам. И своих детей также воспитаю".

Пять лет назад Александр женился на красивой и умной девушке Александре. Она приехала в Ставрополку как молодой специалист – преподавать в школе физику. С первого взгляда молодые люди понравились друг другу, начали встречаться, позже сыграли свадьбу. В 2018 году у них родился первенец – Артем, а в июне прошлого года второй сын - Мирон.

На вопрос: "Сложно ли совмещать дела семейные с рабочими?", Александр ответил: "Все успеваю, а с детьми дома расслабляюсь по-настоящему. Благодарю мою драгоценную жену за них".

Пример с пары берут и другие. Обзаводятся семьями, детьми.

В детском саду, который тоже отремонтировали несколько лет назад (он находится на балансе ТОО), шумно и весело. Товарищество за собственные средства подготовило проектно-сметную документацию на ремонт местной школы, который сделали за счет бюджета. Сейчас в ней почти все готово к приему детей и началу учебного года.

Действует в селе и Дом культуры, возведенный в 2004 году, еще при первом руководителе. Кстати, в 2018 году он был признан лучшим сельским клубом в Северном Казахстане по итогам областного конкурса "Рухани қазына", проходившего в рамках республиканского фестиваля работников учреждений культуры.

На вопрос: "В чем же секрет успеха?" Александр ответил просто: в команде, в специалистах, которые вместе со мной строят будущее села: Анатолий Гаркуша, Людмила Ляпкало, Федор Косолапов, Лилия Борисова, можно еще перечислять долго.

К слову, к вопросу кадрового состава Александр относится мудро и дальновидно, собирая вокруг себя людей горящих, энергичных, образованных, как делал это и Виталий Григорьевич. Поэтому даже в засушливые годы, каким выдался прошлый (собрали по 13 центнеров с гектара), в этом году ждут урожай еще лучше.



Александр строит смелые планы, да только ими не делится, суеверный, как и отец. "Вот как воплотим, так и можно будет говорить", — смеется он.

Не забывают в Ставрополке и о своих корнях. Больше трех лет назад при финансовой поддержке руководства ТОО открылся музей. В помещение площадью 28 квадратных метров, которое отдали в Доме культуры под уголок истории, на средства товарищества был сделан ремонт, закуплены информационные стенды и необходимое оборудование. В музее собран обширный материал по истории Ставрополки, начиная с 1907 года, когда было основано поселение. Переселенцы, в основном, приезжали из Ставропольской губернии, потому деревня получила такое название.

Летописью села занимался директор местной школы, историк Виталий Терюков. По его словам, ставропольцы отнеслись к созданию музея ответственно. Собирали экспонаты всем селом, а потому и обстановка здесь получилась почти домашняя, уютная… Даже макет стилизованной русской печки установили. Несли иконы, домашнюю утварь, старинную мебель. Местная жительница Лидия Ефимовна Гаркуша передала в дар музею рукодельные работы, которые вышивала еще в молодости. Собраны здесь и старинные фотографии из семейных архивов ставропольцев, изделия декоративно-прикладного искусства, есть радио 50-х годов и даже штык–нож от винтовки времен гражданской войны. Его случайно обнаружил на огороде у себя сельчанин Сергей Александрович Бихерт.

Летопись села Виталий Терюков восстанавливал по рассказам старожилов Ставрополки и сохранившимся архивным документам. Для школьников в музее проводят внеклассные уроки, и им такой формат очень нравится, учебный материал усваивается быстро.

А еще в Ставрополке вся молодежь влюблена в танцы! И это не просто пляски на сельских дискотеках, это регулярные занятия в хореографическом коллективе "Арфей", которым вот уже больше 11 лет руководит Виктория Рогова. Танцоры бывают на конкурсах и фестивалях в Петропавловске и не только, без призов и грамот не возвращаются. Недавно коллективу присвоено звание образцовый.

Ни один сельский праздник не проходит без участия "Арфея". Танцовщицы - украшение любого школьного вечера, банкета, районных и областных концертов. В репертуаре удачно сочетаются классический, народный, сюжетный танец с элементами современной хореографии, сольные и массовые танцы.

Добрым словом Виктория Рогова вспоминает Касьяненко старшего, который поддержал танцевальную инициативу, когда все только начиналось.

"Виталий Григорович в нас поверил, дал нам возможность стать теми, кем мы стали, — замечает Виктория. – Теперь и Александр Витальевич Касьяненко поддерживает. Отдельное спасибо нашим портнихам, которые создают шикарные костюмы! Занятия в танцевальном кружке ведутся бесплатно, материал для костюмов покупается на средства хозяйства или меценатов, пошив иногда наполовину оплачивают родители".



Регулярно вкладываются средства в развитие социальной сферы. К примеру, в одном здании с фитнес-центром находится медпункт, ремонт в котором сделан тоже за счет хозяйства.

За свои средства ТОО отремонтировало общественную баню, столовую, оказывается помощь школе. Это и подвоз угля, и выделение транспорта на поездки школьников в город на соревнования и другие мероприятия, бесплатное питание для учащихся начальных классов.

Три дома хозяйство построило для переселенцев с юга страны, еще три - для своих работников.

В Ставрополке есть своя церковь, с колокольней и звонарем.



Разработана проектно-сметная документация на строительство системы водоснабжения. Центрального водопровода в селе пока нет, вода населению подвозится за счет хозяйства.

Кроме того, благодаря сельхозформированию разработан проект на строительство парка отдыха. Озеленить село мечтал еще Касьяненко-старший. Сын воплощает, пусть не сразу, постепенно.

А еще минувшей зимой ставропольцы радовались возведению снежно-ледяного городка. Здесь установили елку и построили горку высотой шесть метров и скатом в 40 метров для восторгов детворы.

Александр Касьянкенко обещал, что теперь так будет ежегодно, а свои обещания он всегда выполняет…

Фото автора и из архива Александра Касьяненко