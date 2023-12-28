Сельчане раскритиковали установленную акиматом ёлку и нарядили другое дерево в ВКО

Новогодняя ёлка, установленная в центре посёлка Новая Бухтарма в ВКО, не понравилась жителям. Люди решили собрать деньги и украсить дерево по-своему, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"Зелёная красавица" изначально представляла из себя металлический каркас, увешанный мишурой и гирляндами. Средства из бюджета на её убранство не выделяли.

Жители решили, что ёлку можно сделать краше. В чате посёлка объявили сбор средств. За сутки собрали 150 тысяч тенге. Украсить решили хвойное дерево, растущее возле Дома культуры.

"Закупили 300 метров гирлянды, украшения. Парни, которые на цементном заводе работают, ёлку три дня наряжали. Осталось гирлянду развешать, когда она придёт из Алматы, — рассказала местная жительница Татьяна.

Автовышку для всех работ предоставила Бухтарминская цементная компания.