Сельчан напугали следы медведя вблизи населенного пункта в ВКО

Фото: скриншот из видео

Жители Бобровки Глубоковского района увидели следы, предположительно, медведя на сельхозполях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Сельчане из Бобровки поделились видеозаписью, на которой запечатлены следы, очень похожие на медвежьи.

В селе несколько крестьянских хозяйств, поэтому в окрестностях населенного пункта территории засеяны сельхозкультурами. На одном из таких полей жители и увидели следы. Сельчане говорят, что раньше ни следов, ни тем более медведя, вблизи деревни они не встречали.

"Если след в длину больше 10 сантиметров, то это явно медведь. У нас сейчас медведей много повсеместно. По этому случаю обращений не было. Но вообще тут нет ничего удивительного: Бобровка расположена в лесной зоне. Кроме того, в области бушуют пожары, звери уходят с мест, где горит лес, но переживать не стоит: в населенные пункты они не пойдут", - сказал заместитель руководителя отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Василий Ткаченко.