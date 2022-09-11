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  • Сельчан напугали следы медведя вблизи населенного пункта в ВКО
скриншот из видео Сегодня, 23:08
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Фото: скриншот из видео

Сельчан напугали следы медведя вблизи населенного пункта в ВКО

Жители Бобровки Глубоковского района увидели следы, предположительно, медведя на сельхозполях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Сельчане из Бобровки поделились видеозаписью, на которой запечатлены следы, очень похожие на медвежьи.

В селе несколько крестьянских хозяйств, поэтому в окрестностях населенного пункта территории засеяны сельхозкультурами. На одном из таких полей жители и увидели следы. Сельчане говорят, что раньше ни следов, ни тем более медведя, вблизи деревни они не встречали.

"Если след в длину больше 10 сантиметров, то это явно медведь. У нас сейчас медведей много повсеместно. По этому случаю обращений не было. Но вообще тут нет ничего удивительного: Бобровка расположена в лесной зоне. Кроме того, в области бушуют пожары, звери уходят с мест, где горит лес, но переживать не стоит: в населенные пункты они не пойдут", - сказал заместитель руководителя отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Василий Ткаченко.

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#ВКО #животные
Сегодня, 23:08
100
Журналист

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