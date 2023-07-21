Сектор автомобилестроения в Казахстане бьёт рекорды

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Доля автопрома от машиностроения достигла уже 45,4%, против 37,5% годом ранее.

За первое полугодие производство в стоимостном выражении составило 847,5 миллиардов тенге, против 507,7 миллиардов тенге в аналогичном периоде прошлого года, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Ranking.

Рост физического объёма выпуска в реальном выражении достиг колоссальных 40,1%. Для сравнения: реальный рост в целом в сфере машиностроения по итогам первого полугодия составил 28,8%, в перерабатывающей промышленности — 3,5%, а во всём промсекторе Казахстана — 3,8%.

Доля автопрома от машиностроения достигла уже 45,4%, против 37,5% годом ранее.

Таким образом, автомобилестроение остаётся ключевым драйвером машиностроения и мощной точкой роста промышленности РК в целом.

В региональном разрезе по итогам января–мая текущего года почти 55% выпуска в сфере автомобилестроения пришлось на Костанайскую область: это уже 365,1 миллиардов тенге, против 206,2 миллиардов тенге годом ранее. В регионе работает ведущее предприятие отрасли — Allur.

Ещё 35,4% пришлось на Алматы, где объёмы выпуска за пять месяцев составили 237,5 миллиардов тенге, против 161,9 миллиардов тенге годом ранее.

Кроме того, 4% обеспечила Абайская область, 2,8% — Карагандинская, 2,7% — Акмолинская. На прочие регионы пришлось около 0,5% выпуска. В натуральном выражении за январь–май 2023 года в РК произвели 58,5 тысяч единиц техники в секторе — на 43,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Из них легковых автомобилей выпустили 53,3 тысячи (плюс сразу 46,2% за год), грузового транспорта — 3,9 тысячи единиц, автобусов — 791 единица, прицепов и полуприцепов — 436 единицы, прочей специализированной техники — 136 единиц.

В разрезе предприятий, по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), по итогам пяти месяцев 35,3 тысячи единиц техники (плюс 44,8% за год) было произведено на костанайском Allur. Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 19,5 тысячи легковых автомобилей (плюс 41,2%), Hyundai Trans Auto — 240 единиц техники.

Семипалатинский "СемАЗ" отгрузил 1,6 тысячи единиц коммерческой техники (плюс 52%). В Кокшетау "КАМАЗ-Инжиниринг" выпустил 410 грузовиков. Саранский завод QazTehna выпустил 362 автобуса. На счету Daewoo Bus Kazakhstan 224 единицы техники.