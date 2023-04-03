Секс-притоны приносили доход организаторам до миллиона тенге в Астане

Фото: polisia.kz

В столице задержали шесть человек, занимавшихся содержанием притонов для занятий проституцией и сводничеством, передаёт BaigeNews.kz.

По словам руководителя департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Каната Нурмагамбетова, подозреваемые арендовали три квартиры в одном из элитных жилых комплексов столицы, где организовали незаконный бизнес.

"Для конспирации деятельности преступники устанавливали контакты с охранниками жилого комплекса, чтобы те предупреждения их о полицейских рейдах. Доступ клиентов в квартиры обеспечивался только через звонок к администратору. Девушек для оказания интимных услуг вовлекали через рекламные объявления о работе в массажных салонах, но при собеседовании им предлагали заниматься проституцией с условиями разделения оплаты 50 на 50", - сообщил Нурмагамбетов.

Он уточнил, что девушкам устанавливали дневной либо ночной график работы для получения круглосуточного дохода.

"В среднем от криминального бизнеса организаторы ежедневно получали до одного миллиона тенге", - сообщили в МВД.

На момент задержания сотрудниками полиции установлены 11 лиц, оказывающих интимные услуги. В ходе обыска изъяты 20 тысяч долларов, 156 тысяч российских рублей и 720 евро.

По факту начаты досудебные расследования по статьям "Создание и руководство организованной группой", "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

Подозреваемые задержаны. Двое находятся под стражей, в отношении остальных избрана мера пресечения "подписка о невыезде и надлежащем поведении".