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Секс-притон работал в одной из алматинских гостиниц

Сегодня, 11:40
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Polisia.kz Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:40
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Фото: Polisia.kz

Гражданок Узбекистана задержали в секс-притоне в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские задержали женщин, оказывающих интимные услуги, в одном из гостиничных комплексов. Среди них были две гражданки Узбекистана без документов, удостоверяющих их личности.

"Иностранки  водворены в приёмник-распределитель ДП. В перспективе – привлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства, суд и выдворение за пределы Казахстана", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Кроме того, в отношении владельца помещения собран материал по статье 450 КоАП РК. 

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