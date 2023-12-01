Секс-притон работал в одной из алматинских гостиниц

Гражданок Узбекистана задержали в секс-притоне в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские задержали женщин, оказывающих интимные услуги, в одном из гостиничных комплексов. Среди них были две гражданки Узбекистана без документов, удостоверяющих их личности.

"Иностранки водворены в приёмник-распределитель ДП. В перспективе – привлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства, суд и выдворение за пределы Казахстана", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Кроме того, в отношении владельца помещения собран материал по статье 450 КоАП РК.