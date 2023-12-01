Секс-притон работал в одной из алматинских гостиниц
Сегодня, 11:40
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Сегодня, 11:40Сегодня, 11:40
116Фото: Polisia.kz
Гражданок Узбекистана задержали в секс-притоне в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские задержали женщин, оказывающих интимные услуги, в одном из гостиничных комплексов. Среди них были две гражданки Узбекистана без документов, удостоверяющих их личности.
"Иностранки водворены в приёмник-распределитель ДП. В перспективе – привлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства, суд и выдворение за пределы Казахстана", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.
Кроме того, в отношении владельца помещения собран материал по статье 450 КоАП РК.
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