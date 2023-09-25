Секс-притон работал в кафе в Жамбылской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жамбылские полицейские задержали 50-летнюю женщину за организацию притона и сводничество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В Жамбылской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Stop трафик". В ходе него полицейские выявили одно кафе, где девушки за деньги предлагали клиентам интимные услуги.
Главная подозреваемая в организации секс-притона - администратор кафе. Сейчас в отношении 50-летней женщины начато досудебное расследование по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса РК “Организация или содержание притонов для занятия проституцией”. Её задержали, и женщина дала признательные показания.
Сейчас её отпустили под обязательство о явке. Вещественные доказательства в виде денежных средств и мобильного телефона изъяты.
Самое читаемое
- Пятикратный призёр чемпионатов мира по борьбе провалил ЧМ-2023 после скандала в Казахстане
- Костанаец отсудил у районной больницы 3,8 миллиона тенге
- Учёные выяснили, в каком возрасте люди становятся счастливыми
- Отдал станку 70 лет: легендарного фрезеровщика из Усть-Каменогорска вспоминают в День труда
- "Казахский гигант" одолел российского нокаутёра в главном бою турнира ММА