Секс-притон работал в кафе в Жамбылской области

Жамбылские полицейские задержали 50-летнюю женщину за организацию притона и сводничество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Жамбылской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Stop трафик". В ходе него полицейские выявили одно кафе, где девушки за деньги предлагали клиентам интимные услуги.

Главная подозреваемая в организации секс-притона - администратор кафе. Сейчас в отношении 50-летней женщины начато досудебное расследование по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса РК “Организация или содержание притонов для занятия проституцией”. Её задержали, и женщина дала признательные показания.

Сейчас её отпустили под обязательство о явке. Вещественные доказательства в виде денежных средств и мобильного телефона изъяты.