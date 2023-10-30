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Секс-притон и казино работали под видом оздоровительного центра и гостиничного комплекса на территории Хоргос

Сегодня, 08:41
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Polisia.kz Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: Polisia.kz

Подпольное казино и притон на территории Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос работали круглосуточно, имели физическую охрану, строгий фэйс-контроль и принимали в основном иностранных граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Министества внутренних дел РК совместно и Комитета национальной безопасности пресекли на территории АО "Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос" деятельность притона и подпольного казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса.

Оба объекта работали круглосуточно, имели физическую охрану, строгий фэйс-контроль и принимали в основном иностранных граждан.

Казахстанкам обещали высокую прибыль и конфиденциальность, но позже девушки оказывались в сексуальном рабстве.

"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции и 5 управления ДКНБ области Жетысу по согласованию с прокуратурой задержано пять основных фигурантов, в том числе двое иностранных граждан. Также доставлено 21 лицо в возрасте от 18 до 36 лет, в числе которых шесть иностранок, оказывающих интимные услуги. По результатам обысковых мероприятий, изъяты денежные средства, игровые автоматы, покерные столы и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование проводится департаментом полиции области Жетысу", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

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