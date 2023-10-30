Секс-притон и казино работали под видом оздоровительного центра и гостиничного комплекса на территории Хоргос

Подпольное казино и притон на территории Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос работали круглосуточно, имели физическую охрану, строгий фэйс-контроль и принимали в основном иностранных граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Министества внутренних дел РК совместно и Комитета национальной безопасности пресекли на территории АО "Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос" деятельность притона и подпольного казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса.

Оба объекта работали круглосуточно, имели физическую охрану, строгий фэйс-контроль и принимали в основном иностранных граждан.

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