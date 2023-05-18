Сегодня в Сиане пройдёт казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол

Фото: akorda.kz

Сегодня в китайском Сиане с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол. Об этом сообщила пресс-служба Акорды, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии будут участвовать представители SNPC, CITIC, SPIC, Sinopec, Asian Infrastructure Investment Bank, POWERCHINA, GENERTEC, COFCO, XCMG, JD Group, Sun Seven Star Investment Group, Xian Aiju Grain and Oil Industrial Group, Great Wall Motors, Chery, Huawei Technologies, Changan International Сorporation. И это не полный список китайских компаний, которым будут презентованы инвестиционные возможности в Казахстане, отметили в пресс-службе президента.