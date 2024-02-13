Сдерживание роста цен - приоритетная задача правительства - Бектенов
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На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил держать на контроле сдерживание роста цен, передаёт BaigeNews.kz.
"Сдерживание роста цен остается приоритетной задачей для правительства. В этом году перед нами стоит задача удержать инфляцию в коридоре шести-восьми процентов.
Центральные и местные исполнительные органы должны принять все необходимые решения по качественному исполнению Комплекса мер по контролю и снижению инфляции, в том числе обеспечить реализацию всех проектов", - сказал Бектенов.
Он также подчеркнул, что правительство ставит задачу поддерживать бизнес в стране.
"Ключевым фактором успешной экономики является сильный и конкурентоспособный бизнес. Это аксиома. Поэтому развитие и поддержка предпринимательства – основная задача Правительства.
В целом, господдержка должна быть дифференцированной. В приоритете должны быть – высокий передел, а также экспортный потенциал выпускаемой продукции.
Финансовая поддержка должна предоставляться пропорционально в зависимости от уровня технологической сложности производства. То есть, чем сложнее производство и технологичнее, тем ниже ставка по кредиту или больше срок кредитования.
В целом, отечественный бизнес должен быть обеспечен доступным финансированием, в том числе через внебюджетные источники и расширение механизмов гарантирования", - сказал Бектенов.
Это важная задача для министерства нацэкономики и институтов развития подчеркнул Бектенов.
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