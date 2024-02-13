Сдерживание роста цен - приоритетная задача правительства - Бектенов

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил держать на контроле сдерживание роста цен, передаёт BaigeNews.kz.

"Сдерживание роста цен остается приоритетной задачей для правительства. В этом году перед нами стоит задача удержать инфляцию в коридоре шести-восьми процентов. Центральные и местные исполнительные органы должны принять все необходимые решения по качественному исполнению Комплекса мер по контролю и снижению инфляции, в том числе обеспечить реализацию всех проектов", - сказал Бектенов.

Он также подчеркнул, что правительство ставит задачу поддерживать бизнес в стране.

"Ключевым фактором успешной экономики является сильный и конкурентоспособный бизнес. Это аксиома. Поэтому развитие и поддержка предпринимательства – основная задача Правительства.

В целом, господдержка должна быть дифференцированной. В приоритете должны быть – высокий передел, а также экспортный потенциал выпускаемой продукции.

Финансовая поддержка должна предоставляться пропорционально в зависимости от уровня технологической сложности производства. То есть, чем сложнее производство и технологичнее, тем ниже ставка по кредиту или больше срок кредитования.

В целом, отечественный бизнес должен быть обеспечен доступным финансированием, в том числе через внебюджетные источники и расширение механизмов гарантирования", - сказал Бектенов.

Это важная задача для министерства нацэкономики и институтов развития подчеркнул Бектенов.