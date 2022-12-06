Сделают ли перерасчёт экибастузцам за тепло

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Председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал рассказал о том, как будут производить перерасчёт за комуслуги жителям Экибастуза, оставшимся в морозы без отопления, передаёт BaigeNews.kz.

"Производилась замена всей внутренней системы теплоснабжения, как в подъездах, так и квартирах. Все эти мероприятия компенсируются либо выполняются за счёт группы компаний холдинга путём оказания финансовой помощи самому Экибастузтеплоэнерго. Мы сделали подсчёты, финансовая помощь уже составила порядка 891 миллиона тенге. Мы безусловно продолжим эту работу, в том числе восстановим и систему канализации", - сказал спикер на брифинге.

Будет ли сделан перерасчёт в квитанциях? Этот вопрос волнует всех без исключения жителей замерзающего города.

"По взаиморасчётам с "Экибастузтеплоэнерго". За ноябрь-декабрь жителям домов, оставшихся без тепловой энергии, счета за отопление выставляться не будут. В тех домах, где был недогрев, снижение параметров тепла, мы с нашими службами проведём работу, чтобы был сделан перерасчёт", - заключил он.