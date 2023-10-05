Сделает ли доступным высшее образование программа "Келешек"

Демографический всплеск в Казахстане увеличивает нагрузку на существующую социальную инфраструктуру. Бэби-бум уже отразился на сферах дошкольного и школьного образования. В министерстве высшего образования и науки ожидают волну притока поступающих и в университеты.

В ведомстве уже фиксируют ежегодный рост студентов. Дальше он будет только нарастать, что будет требовать увеличения бюджетных расходов на государственные гранты. Альтернативой грантовому финансированию в РК должна стать единая образовательная накопительная система "Келешек". Насколько она поможет решить вопрос доступности высшего и профессионального образования в будущем, корреспонденту BaigeNews.kz рассказала ведущий эксперт Института экономических исследований Наталья Новокшанова.

- В министерстве высшего образования и науки сообщили, что количество студентов в Казахстане с каждым годом увеличивается по причине высокой рождаемости. К 2040 году бюджет может не потянуть обеспечение студентов образовательными грантами. В этой связи планируется запустить единую образовательную накопительную программу "Келешек", которая подразумевает стартовые выплаты от государства, ежемесячную ставку вознаграждения 7%, выплаты из Нацфонда по достижении 18 лет. Как Вы оцениваете данные меры? Насколько они повысят доступность образования в вузах?

- Я представляю Секретариат по Целям устойчивого развития Института экономических исследований. Любые проблемы мы рассматриваем через призму устойчивости системы. Хотелось бы отметить, что создание таких инструментов для решения определённых вопросов обеспечивает устойчивость. Накопительная система "Келешек", в которой будут участвовать не только родители, но и государство, как цель, направленная на детей, на образование, имеет достаточно устойчивую основу. Она позволит формировать систему образования, которая будет обеспечена финансовыми ресурсами на длительную перспективу.

Мы же не можем гарантировать, что у нас будет достаточно бюджетных средств для того, чтобы покрывать государственные гранты на высшее образование к 2040 году. И это своего рода будет альтернатива, на которую могут рассчитывать родители, дети, государство и высшие учебные заведения, позволяющая нам сегодня позаботиться об обеспечении в будущем детей образованием. Соответственно, у нас будет подтягиваться и качество высшего образования, то есть конкурентная среда.

Второй момент, когда у родителей есть средства на обучение ребёнка, появляется возможность выбора, куда пойти учиться. А мы знаем, что государственные гранты выделяются по определённым специальностям, в которых есть необходимость на рынке труда. И возможно, не всегда ребёнок хочет пойти учиться именно по той специальности, которую предлагают по системе образовательных грантов.

В целом, образовательный депозит – очень перспективный инструмент, который действительно направлен на устойчивую систему образования. Мы как родители не будем надеяться только на государственный бюджет, потому что экономическая ситуация может быть разная. Могут возникать моменты, когда у государства не будет возможности в полной мере обеспечивать образовательными грантами, или стоимость обучения значительно повысится. Когда родители будут видеть, что государство заинтересовано, у них станет больше желания откладывать деньги на обучение детей.

Ранее у нас внедрялась система образовательных депозитов в банках второго уровня. Она тоже основывалась на накопительном элементе. Но насколько я знаю, она не получила большой поддержки у родителей. Я думаю, что она станет более востребованной после того, как в ней увеличится вклад государства.

- Что касается государственных образовательных грантов на обучение в вузах, то какие новые условия по их распределению должны будут действовать?

- Система грантов основывается на ЕНТ. По его результатам идёт распределение грантов по специальностям – государство делает госзаказ, а дальше уже идёт распределение по вузам. Здесь может получиться так, что абитуриент выберет специальность, на которую выдают грант, а не ту, по которой бы он сам хотел обучаться. Система "Келешек" даёт возможность ребенку самостоятельного выбора.

- В единой накопительной системе будет стартовый капитал, который государство выделит из бюджета. Однако это не такая большая сумма. Нет ли опасений, что не у всех родителей будет возможность копить?

- Минимальная сумма, которую можно отчислять на образовательный депозит, равна месячному расчётному показателю (МРП). Он у нас достаточно подъёмный. Также имеются предпосылки того, что социально уязвимые слои населения будет поддерживать государство, для них возможно будут иные условия, как это было по другим видам господдержки. Есть достаточно времени, чтобы делать накопления. Если системно откладывать ребёнку на образование, то в течение длительного времени можно накопить, делая и небольшие переводы. Сейчас все мы знаем, что на практике родители чаще всего начинают собирать деньги уже перед самым окончанием ребёнком школы. В таком случае для них это достаточно накладно.

Ещё один плюс – единая накопительная система будет способствовать повышению финансовой грамотности, человек будет планировать будущее, родители заранее будут знать, что есть такая возможность – копить на обучение детей. Она будет мотивировать людей более ответственно подходить к вопросу образования.

- Что касается аудиторий, корпусов, студенческих общежитий и преподавателей вузов. Их количество, соответственно, тоже нужно будет увеличивать? Насколько может измениться формат обучения в вузах и колледжах в связи с появлениями новых технологий к тому времени? Что нужно учитывать?

- В любом случае пополнять количество мест обучения необходимо вместе со всей инфраструктурой. Здесь стоит продумать следующее, на мой взгляд. У нас обычно, если это вуз, то в нём только студенты занимаются. Возможно, нужно смотреть шире и создавать студенческие городки, в которых университеты, кампусы, инфраструктура используются в любых образовательных целях, то есть там проводятся какие-то курсы и основываются коворкинг-центры. Эти пространства нужно использовать максимально эффективно и не только для образования студентов. Тогда у нас не будет проблем, если случится так, что количество студентов снизится.

Но, с другой стороны, если смотреть на долгосрочный горизонт, то возможно будет большой скачок технологический. Например, обучение можно будет вести мобильно, не нужно будет большого количества зданий, как сейчас. Наглядный пример, во время COVID многие работодатели поняли, что необязательно, чтобы их работники приходили в офис, их перевели в онлайн. Мы столкнулись с тем, что бизнес-центры простаивают.

Чтобы устойчивую систему развивать, необходимо использовать демографические прогнозы. То есть изучать не только темпы рождаемости и смертности, но и также строить экономические прогнозы, инфраструктурные потребности населения в определённый момент времени просчитывать. В данном случае можно учитывать несколько параметров - сколько у нас будет людей в определённом месте, будет ли достаточно имеющейся инфраструктуры или нет, чтобы обеспечить их потребности.

С учётом того, что у нас большое пространство, чтобы решить вопрос инфраструктуры на нашей протяженной территории, возможно, необходимо разрабатывать дистанционные программы обучения, то есть идти на опережение.

Также необходимо учитывать, что сейчас современная молодёжь больше настроена на формирование быстрых навыков. Она прогрессивна и быстро схватывает на практике многое. Если, допустим, наше поколение считает, что нужно сначала отучиться, все понять, пройти теорию, закрепить знания и только потом перейти к практике, то современная молодёжь, минуя иногда теорию, сразу переходит к практике. Они могут не понимать, например, как вещи между собой функционируют, но они делают. То есть могут очень быстро перейти к практике. И этот момент тоже нужно учитывать.

У нас уже есть категория молодых людей, которые в шклольные годы начинают работать, приобретать определённые навыки, в последующем им удобнее, работая и не отрываясь от своего дела, получать академические знания, подкрепляющие их практические навыки. Для этого в большей степени как раз и подходит онлайн обучение, дистанционные курсы, комбинированные программы, когда часть модулей студент проходит в кампусе, а другую часть он может сдать дистанционно.

Вводить новые пространства, помещения для студентов нужно с учётом всех факторов – и демографических процессов, и особенностей новых поколений, и технологического развития. Если мы один элемент исключим, будет ли система дальше функционировать? Необходимо несколько вариантов рассматривать и моделировать.

- В дошкольном и школьном образовании в Казахстане используется инструмент ГЧП, бизнес работает в этих сферах. В будущем прогнозируется большой приток студентов в вузы. Насколько перспективный рынок высшего и профессионального образования для предпринимателей в этой связи?

- Предприниматели в первую очередь нацелены на то, чтобы получать прибыль. Бизнес в сфере высшего образования имеет свои особенности. Это долгоиграющие проекты. Нельзя говорить о том, что инвестиции в области высшего образования могут быстро окупиться, потому что их создание очень масштабное предприятие по сравнению со строительством детского садика или школы. В этой сфере не предусмотрено государственных дотаций, потому что высшее образование у нас не гарантировано государством. От государства будет идти грантовое финансирование. Если предприниматель решит инвестировать в эту отрасль, то будет рассчитывать на свои средства и студентов, которые будут оплачивать эту учебу. Пока сложно определить, насколько им это будет выгодно. Возможно, будут реализовываться совместные программы бизнеса и вузов, которые заинтересуют студентов. Тогда это будет и окупаемо, и бизнесу интересно.

Второй момент заключается в том, что бизнесу будет интересно вводить программы обучения для того, чтобы готовить для себя кадры, взращивать специалистов с учётом специфики производства. Это и будет для них инвестотдачей. У нас же неоднократно говорили, особенно это касается профессионально-технической сферы, что легче предприятиям самим обучить технических специалистов, которые будут работать на производстве. То же самое касается и высшего образования – для управленцев или программистов под определённую сферу можно сразу обозначить направление и, соответственно, произвести отбор студентов по тем критериям, которые необходимы предприятию, компании. В этом направлении, мне кажется, будет более интересно и учебным заведениям, и самим студентам, они будут знать, что практически применимы, трудоустроены.

- В детских садах и школах уже наблюдается дефицит мест. Не исключено, что в скором времени такая же проблема проявится и в сфере высшего образования. Сейчас уже имеется вопрос обеспечения студентов местами в общежитиях. Пять лет назад в Казахстане запускали программу по строительству студенческих общежитий, но до сих пор вопрос актуален. Бизнес не проявил особого интереса к этой сфере…

- Здесь, мне кажется, необходимо предусмотреть механизмы, которые бы позволяли бизнесу получить доход, чтобы была рентабельность. Например, во время учебного времени общежитие используется как место проживания студентов, за счёт государственного заказа предпринимателю оплачивается проживание или за счёт средств вуза, если молодой человек обучается на платной основе. В летнее время эти помещения могут использоваться как хостелы, чтобы здания не простаивали. Помимо этого, нужно прорабатывать дополнительные варианты.

Нужно признать, у нас социальная инфраструктура не поспевает за численностью населения. В этом плане необходимы меры, которые могли бы в ближайшие годы изменить ситуацию, нарастить инфраструктуру, чтобы она не уступала темпам роста численности детей, студентов, школьников. Казалось бы, мы снижаем количество переполненных школ, но у нас оно сокращается не так стремительно, как увеличивается численность учеников. Здесь как раз необходимо учитывать демографические показатели по рождаемости, количеству детей в определённые годы, отслеживать пиковые значения и работать на опережение.

Если возвратиться к вопросу перспектив для бизнеса в сфере высшего образования, то ему в любом случае важна окупаемость и прибыльность проектов. Им необходимо предложить соответствующие условия. Без стимулирующих моментов, я думаю, что вряд ли бизнес придёт и будет строить корпуса, общежития и так далее. Должна быть совместная работа, чтобы у каждого был свой интерес.

Ещё такой момент хотела бы отметить: мы практически все сегодня нацелены на получение высшего образования. Высшие учебные заведения более востребованы у абитуриентов, чем учреждения технического и профессионального образования. Хотя на рынке труда технические специалисты в дефиците. Поэтому в планировании подготовки трудовых ресурсов необходимо делать ставку на все категории работников. Не факт, что все представители нового поколения, когда вырастут, захотят учиться в вузах. Здесь необходимо понимать, что какое-то количество студентов должно уйти в техническое образование.

- Также какая-то часть абитуриентов наверняка захочет учиться за рубежом. Если родители дисциплинированно копили по системе "Келешек", и им на счет перечислят средства по программе "Нацфонд – детям", может выйти хорошая сумма, которая может покрыть обучение за границей.

- Я думаю, такой вариант нельзя исключать. Насколько я понимаю, этот момент рассматривается в настоящий момент. Мы наблюдаем в последние годы большой поток казахстанских студентов, которые уезжают в зарубежные вузы. Это вопрос ещё и качества образования в Казахстане, тема для большого обсуждения. С одной стороны, дети получат образование в иностранных учебных заведениях. С другой стороны, идёт отток студентов за рубеж. Как это отразится на казахстанском рынке высшего образования, вопрос, который требует изучения.

- Есть и плюсы, и риски...

- Да, и риски есть. С одной стороны, у родителей и детей будет выбор. Если действительно больше сложится плюсов в пользу зарубежного образования, я думаю, что родители будут отправлять детей за рубеж. Этот вопрос тоже необходимо будет рассматривать.

Что касается запретительных мер по использованию образовательных накоплений на обучение за рубежом, то нужно понимать, что люди копят свои средства. Они должны иметь право делать выбор. Нужно будет очень деликатно подходить к этому вопросу, потому что если изначально предусмотрят запрет на учёбу в иностранных вузах, то может снизиться интерес к данной образовательной накопительной системе.

Чтобы казахстанцы не уезжали, нужно повышать качество образования в Казахстане. Нельзя исключать, что через какое-то время наш уровень образования будет удовлетворять требованиям родителей и детей. Ещё нужно учесть, что за рубежом в основном используются кредиты на образование. То есть накопительных систем очень мало. Накопления, конечно, облегчают последующую финансовую нагрузку на семью, когда ребёнок учится, нежели, когда берётся образовательный грант с какими-то стимулами для родителей или льготами от государства, скидками от учебного заведения. В этом плане, конечно, она более привлекательна и более устойчива – вопрос можно стабилизировать к моменту поступления, а не решать, по факту, когда ребёнок поступил в университет. В таких ситуациях зачастую сумма платы за обучение бывает неподъёмной для бюджета семьи.